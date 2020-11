L’Espagne condamne catégoriquement toute action qui contrevienne les principes et les valeurs des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1961 et 1963, dont elle est partie et ferme garante.

Dans ce sens, l’Espagne condamne fermement les actes commis aujourd’hui par certains participants á la manifestation effectuée, devant le consulat général du Maroc à Valence, à l’initiative de la Fédération des associations de solidarité avec le peuple sahraoui de la Communauté valencienne qui ont accédé au bâtiment afin d’essayer d’y placer le drapeau sahraoui, violant ainsi l’inviolabilité, l’intégrité et la dignité du siège consulaire.

Aucune manifestation du droit de réunion ne peut dégénérer en actions illégales, à l’image de la tentative perpétrée aujourd’hui et qui constitue une violation flagrante de la législation en vigueur.

Le Gouvernement cherche à avoir plus de clarifications à ce sujet et continuera de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le respect de l’intégrité et de l’inviolabilité des missions diplomatiques accréditées dans notre pays.

Article19.ma