Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a appelé au renforcement des pouvoirs de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) particulièrement en ce qui concerne ses prérogatives relatives à la réception des notifications, des plaintes, des informations, et de recherches et d’investigations.

Le CNDH a souligné dans son avis, adressé à la Chambre des représentants, concernant le projet de loi relatif à l’INPPLC l’importance de définir le champ d’action de l’Instance et de mieux préciser ses compétences par rapport à celles de l’autorité judiciaire, selon alyaoum24.com.

Le CNDH a également recommandé d’élargir et d’affiner la définition de « la corruption » dans la loi en la rendant « globale et compréhensible » dans ses diverses formes en tant qu’actes et faits.

Article19.ma