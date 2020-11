Le bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) salue les sages démarches entreprise par le roi Mohammed VI concernant le blocage du passage de Guergarate par les séparatistes du Polisario.

Le bureau politique du PAM salue « les sages démarches entreprises par SM le Roi, que Dieu le protège, à ce sujet tout au long de la semaine dernière » en tenant informée la communauté internationale sur « les différentes évolutions » et en privilégiant « la logique de la sagesse et de la mesure » concernant cette affaire, souligne un communiqué du PAM parvenu à article19.ma.

Il apprécie hautement « le comportement de retenue adopté par notre pays face à cette situation, après avoir usé, sans relâche, de tous les moyens diplomatiques possibles pour mettre un terme à la poursuite par les séparatistes de leurs violations flagrantes du droit international, et de leurs provocations aux conséquences non calculées ».

Le PAM réitère son soutien absolu aux Forces Armées Royales qui ont mis en place un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guergarate dans une opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse selon des règles d’engagement claires prescrivant d’éviter tout contact avec des personnes civiles.

« Nous soulignons au sein du Parti authenticité et modernité que les agissements des milices du front séparatiste, comme provocations stériles et imprudentes, constituent un défi flagrant aux appels au respect de l’ordre lancés par le Secrétaire général de l’ONU, aux décisions du Conseil de sécurité et aux diverses lois et conventions internationales », souligne le communiqué.

Le PAM considère que le recours des milice séparatiste au blocage du passage de Guergarate en utilisant des boucliers humains constitués de civils sous la supervision du polisario comme autant de crimes internationaux, une tactique visant à déstabiliser la région et une vaine tentative de changer le statu quo et de porter atteinte à tous les accords militaires, y compris l’accord de cessez-le-feu.

« Nous annonçons, en tant que citoyens et militants au sein du PAM, notre disposition et notre mobilisation derrière SM le Roi, le gouvernement marocain, les forces armées et les différentes institutions de notre pays, pour défendre notre cause première avec fermeté et toutes nos forces », conclut le communiqué.

A noter que ce communiqué fait suite à la réunion que le chef du gouvernement a tenue vendredi avec les dirigeants des partis politiques, sur les récents développements au poste frontière de Guergarate et aux consultations du secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, à ce sujet avec les membres du bureau politique du parti.

Article19.ma