L’Etat des Émirats arabes unis a réaffirmé sa solidarité et son soutien au Maroc et son appui à la décision du Roi Mohammed VI de mettre fin à l’incursion illégale dans la zone tampon de Guerguerate reliant le Royaume à la Mauritanie en vue de sécuriser le flux naturel des marchandises et des personnes entre les deux pays voisins.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le ministère émirati des affaires étrangères et de la coopération internationale exprime sa condamnation des provocations et des agissements désespérés et inacceptables qui ont eu lieu depuis le 21 octobre et qui constituent une violation flagrante des accords conclus et une menace réelle à la sécurité et à la stabilité de la région.

L’EEAU a également réitéré son plein soutien à toutes les mesures que le Maroc juge nécessaires pour défendre la sûreté et la sécurité de ses territoires et de ses citoyens.

Pour rappel, les Émirats arabes unis ont été le premier pays arabe du Golfe à ouvrir un consulat général à Laâyoune, la semaine dernière.

Article19.ma