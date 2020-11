Constat. Les politiques de l’Union Européenne vis-à-vis du Maroc et de la Tunisie sont « intrinsèquement incohérentes », relève l’ONG internationale Oxfam dans un récent rapport.

Dans ce rapport, Oxfam souligne que les politiques de l’UE vis-à-vis des deux pays d’Afrique du Nord s’articulent autour de deux « grands paradigmes incohérents »: la libéralisation des échanges et la réduction des migrations, qu’elles soient régulières ou irrégulières.

Pour l’ONG internationale, combinés aux politiques élaborées au niveau national, ces deux paradigmes produisent des effets négatifs pour les populations les plus vulnérables des pays du Maghreb, entravant ou allant jusqu’à détruire leurs moyens de subsistance, tout en leur interdisant de rechercher un emploi au sein de l’UE.

Alors que le monde se remet péniblement de l’impact du COVID-19 surl’économie mondiale, Oxfam estime que l’UE et les pays du Maghreb devront réévaluer leurs relations politiques et économiques élargies.

« Les négociations sur les accords de libre-échange complet et approfondi (ALECA) ajournées pour cause de pandémie sont déterminantes pour façonner l’avenir de ces relations », estime l’ONG.

+ Nous sommes en présence d’une combinaison particulièrement néfaste de priorités politiques+

Le rapport souligne que « ces négociations se caractérisent jusqu’à présent par l’absence d’approches pays sur mesure et sont de plus en plus dominées par l’agenda de la gestion des migrations ».

« Nous sommes en présence d’une combinaison particulièrement néfaste de priorités politiques qui menace d’exacerber les inégalités aux Maghreb et d’imposer des modèles économiques qui nourrissent les causes systémiques de la migration irrégulière, que l’UE prétend combattre par des moyens ad hoc à l’aide de différents outils de gestion de la migration », relève Oxfam estimant nécessaire de « développer des approches sur mesure et cohérentes vis-à-vis des pays du Maghreb dans l’objectif de lutter contre le chômage, de renforcer les services publics et de lutter contre les inégalités dans la région ».

En ce sens, elle recommande aux gouvernements marocain et tunisien de réaliser des études d’impact sur les ALECA intégrant les questions de genre, avec un accent particulier sur les secteurs employant le plus grand nombre de personnes vulnérables, d’organiser des consultations nationales élargies incluant toutes les parties prenantes (syndicats, représentants des secteurs affectés et économistes indépendants, notamment) afin de formuler et de proposer des amendements concrets aux accords qui permettraient d’éviter un grand nombre de pertes d’emplois dans les secteurs les plus affectés.

Elle les appelle aussi à demander un soutien structurel pour garantir des programmes de reconversion réalistes ou d’autres sources de moyens de subsistance pour les personnes les plus menacées par une perte d’emploi.

Elle préconise également de demander un soutien structurel pour renforcer et améliorer de manière substantielle la fourniture de services publics en matière d’éducation et de santé, d’insister sur l’inclusion de la libéralisation de certains services dans les ALECA et sur la révision de l’inclusion des priorités de gestion des migrations de l’UE dans ces accords, et de s’attaquer à l’aggravation des inégalités sociétales et s’assurer que les politiques économiques nationales permettent aux dispositions des ALECA de contribuer à réduire efficacement les inégalités.

Pour leur part, les institutions et les États membres de l’Union européenne sont appelés par Oxfam à analyser les incohérences des politiques au niveau national et régional et à gérer les incohérences grâce à un ajustement sur mesure des politiques

migratoires et économiques, à inclure des évaluations de l’impact potentiel des ALECA sur les groupes vulnérables (surtout les jeunes et les femmes) dans les pays partenaires et à proposer des solutions susceptibles d’atténuer ces impacts.

Elle leur recommande également d’exclure l’agriculture des ALECA en raison des effets potentiels considérables sur l’emploi dans l’agriculture, ainsi que de l’impact négatif sur la sécurité alimentaire, de fournir un soutien structurel pour proposer des programmes de reconversion ou d’autres sources de moyens de subsistance pour les personnes les plus menacées par une perte d’emploi, d’oeuvrer avec les pays partenaires pour garantir un soutien structurel afin de renforcer et d’améliorer les secteurs de la santé et de l’éducation et d’inclure la libéralisation de certains services dans les ALECA et s’assurer que les priorités de gestion des migrations ne nuisent pas à l’efficacité des mécanismes économiques inscrits dans ces accords.

Article19.ma