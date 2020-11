Prospective. D’ici quelques décennies, le tourisme spatial et suborbital drainera plusieurs milliards de dollars de chiffre d’affaires. Stations spatiales, séjours sur la Lune, voyages autour de Mars seront autant de destinations exigeant des infrastructures terrestres pour organiser ces voyages. Des ports spatiaux seront nécessaires et, au Japon, une association s’est montée pour en développer un dès la prochaine décennie, selon le site Futura Sciences. !

Sans la pandémie, l’année 2020 aurait dû donner le coup d’envoi du tourisme spatial, enfin plus précisément du tourisme suborbital, avec les premiers vols commerciaux de Blue Origin et Virgin Galactic. Attendons 2021. Dès que ces nouveaux marchés s’ouvriront, le tourisme spatial et suborbital devrait progressivement devenir la nouvelle frontière dans le secteur du transport précise la même source.

Pour ces nouvelles expériences, ces futurs touristes décolleront depuis des infrastructures qui n’existent pas encore, à l’exception de quelques unes, dont le Spaceport America, le port spatial situé au Nouveau-Mexique et première base de lancement de Virgin Galactic. À l’horizon 2050 — un futur pas si lointain — des infrastructures plus complexes seront nécessaires pour satisfaire la demande et répondre à la variété des moyens d’accès à l’espace, ou au vol suborbital.

+ Japon : centre du tourisme spatial de l’Asie +

Selon Futura Sciences, ces sites seraient un nouveau type de hub de transport, combinant les voyages spatiaux, les séjours suborbitaux, la recherche, le divertissement avec vraisemblablement une architecture futuriste. Ils pourraient ressembler à Spaceport City. Il s’agit d’un projet japonais de l’Association Space Port Japan, qui rassemble plusieurs grandes entreprises. L’association souhaite faire du Japon le centre du tourisme spatial de l’Asie, avec une plateforme de lancement géante, horizontale et flottante, ainsi qu’un grand quartier sur le thème de l’espace…

À l’heure actuelle, la construction de telles infrastructures est évidemment très prématurée. En avril, Virgin Orbit a choisi l’aéroport d’Oita, situé sur l’île de Kyushu, au sud du Japon, pour être l’un des cinq aéroports d’où seront lancés ses petits satellites commerciaux en orbite avec l’objectif d’un premier vol de Virgin Orbit dès 2022, ajoute la même source.

Article19.ma