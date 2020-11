Le Maroc s’apprête à entamer une nouvelle étape de lutte contre la pandémie de Covid-19 avec l’adoption du vaccin chinois dont les tests ont prouvé son efficacité.

Pour rappel, le Maroc avait signé deux accords de partenariat avec le laboratoire chinois Sinopharm (CNBG) en matière d’essais cliniques du vaccin anti-Covid-19 et devra recevoir le mois prochain un lot de 10 millions de doses de ce vaccin.

Selon Hespress, le vaccin chinois aux tests duquel 600 volontaires marocains ont participé, a montré son efficacité chez environ 56.000 personnes.

Le directeur de Sinopharm, cité par la même source, a indiqué que les 56.000 personnes qui avaient reçu ce vaccin s’étaient rendues à l’étranger sans être infectées par le nouveau coronavirus.

À cet égard, Mustapha Naji, directeur du laboratoire de virologie de l’Université Hassan II, a fait savoir que ledit vaccin s’est avéré « efficace à 90% », estimant que « l’élimination du virus nécessite un plan et une stratégie intégrés ».

Il a ajouté que « les médecins seront impliqués dans le processus national de vaccination lancé par le roi Muhammad VI, alors que le ministère de la Santé a préparé un programme ministériel de suivi et de surveillance », soulignant que « le nouveau vaccin s’est avéré efficace pour environ 56.000 personnes et qu’il n’y aura aucun problème ou risque à ce sujet ».

« Le Maroc connaît une deuxième vague de Covid-19, et il n’est plus possible d’attendre plus longtemps », a affirmé Naji rejetant toutes les fausses informations et les rumeurs autour du vaccin chinois.

+ 10 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 seront disponibles dans une première étape +

Mardi dernier, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azeddine Ibrahimi, a indiqué que 10 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 seront disponibles dans une première étape au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, Ibrahimi a souligné que la campagne de vaccination anti-Covid-19 cible en premier le personnel de la santé, de la sûreté nationale et des autorités locales, car ils sont en première ligne de lutte contre la pandémie, alors que la deuxième phase vise les personnes qui ont un certain âge et qui ont des pathologies ou des maladies chroniques.

Il importe de rappeler que SM le Roi Mohammed VI a présidé, lundi, une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19, au cours de laquelle le Souverain a donné ses Hautes orientations en vue du lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération massive de vaccination contre le virus, qui devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections.

Article19.ma