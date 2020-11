Le montant alloué aux frais de déplacement à l’étranger des parlementaires et aux réceptions a été maintenu dans le budget de la chambre des représentants alors que le ministre de l’économie et des finances, Mohamed Benchaaboun, avait indiqué précédemment que l’administration a réduit ses dépenses de fonctionnement de plus de 3 milliards de dirhams en raison des répercussions de la pandémie de Covid-19.

Les indemnités des députés se sont élevées à 174,420 millions de dirhams (17,42 milliards de centimes) en une année, tandis que le montant des indemnités pour l’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service a atteint 2,620 millions de dirhams, selon le site arabophone Hespress.com.

+ L’administration a donné l’exemple de gestion rationnelle des dépenses +

Quelque 15,041.418 de dirhams sont, par ailleurs, prévus dans la rubrique « Diplomatie parlementaire », dont 6,36 millions pour le transport et les frais de déplacements à l’étranger, 7 millions pour la location de voitures, 1 millions pour l’hébergement et les réceptions en plus de 5 millions de dirhams pour l’achat de cadeaux pour les délégations parlementaires étrangères et 54 millions de dirhams pour les contributions aux organisations régionales et internationales, précise la même source.

Bien que les groupes parlementaires aient demandé au chef du gouvernement d’adopter une politique d’austérité afin d’atténuer les effets économiques et sociaux de la pandémie, en revoyant à la baisse le budget de fonctionnement, le Parlement ne semble pas appliquer cet appel à sa propre institution.

Le ministre des finances avait indiqué que « l’administration a donné l’exemple de gestion rationnelle des dépenses au cours de cette période » de crise sanitaire, révélant que le budget consacré à certaines dépenses comme les réceptions, les conférences et les déplacements a été réduit de 2 milliards de dirhams dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif de 2020.

Article19.ma