Suivie par plus de 1 million de fans sur Facebook, la blogueuse controversée Mayssa Salama Ennaji se défend de n’exister que sur les réseaux sociaux et affirme apprécier les moments de retraite et de méditation.

En dehors des réseaux sociaux, Mayssa se veut « être une femme qui est à la fois la fille, la soeur, l’épouse, la maman, l’amie, la voisine, la citoyenne, la travailleuse, la cliente…avec une responsabilité et une certaine personnalité pour chacun de ces rôles ».

« Lorsque je suis à bout, j’ai besoin de nombreuses heures pour rompre ces liens sociaux, pour me retrouver et retrouver ma liberté, plutôt je ne retrouve une vraie vie que dans l’isolement, la réflexion et l’interrogation sur le pourquoi et sur la pertinence » des choses, dit-elle dans un entretien exclusif avec le magazine Bab de l’agence MAP.

« Je refuse et je résiste d’être entraînée par le monde extérieur, ses préoccupations et ses perturbations », souligne-t-elle, affirmant entretenir avec les autres des relations faites de « sérieux, d’humour et de fermeté ».

« Je critique la situation sur Facebook avec enthousiasme puis je reviens à moi même pour prendre une distance d’interrogation et de doute. Je me tourne en dérision … Je mets une distance entre moi et l’hystérie collective autour des événements politiques qu’ils soient sociaux ou sanitaires », soutient-elle.

+ Chaque chose prend un peu de mon temps +

Et d’enchaîner: « puis, je décide de les traiter (les événements), sans être entraînée. Pour moi, se fondre complètement dans les relations et les responsabilités est une prison, cette distance est la liberté et est la vie ».

Pour elle, tant qu’elle met « une distance suffisante » entre son rôle de blogueuse et celui de femme rien ne peut la priver de vivre les autres moments de la vie en société.

« Chaque chose prend un peu de mon temps selon ma disponibilité, mes efforts et mes capacités ».

« Au fait, ce sont des rôles qui reflètent ce que nous croyons mériter, soit de manière consciente ou inconsciente. S’ils offrent la sérénité et le plaisir je tiens à leur continuité et s’ils font souffrir j’essaie de comprendre pourquoi je crois mériter cette souffrance pour la changer…changer ce que je crois », soutient-elle.

A la question de savoir si elle doit sa notoriété au fait qu’elle soit une femme, Mayssa rappelle que depuis qu’elle est devenue blogueuse, il y a près de 13 ans, elle ne s’est jamais conduite en tant que femme qui « demande l’exception, la parité ou le quota mais en tant qu’un être qui discute de la situation » et exprime ses propres opinions et positions.

Toutefois, « avec le temps, j’ai compris que j’exprime ma pensée à un public dont une grande partie lie la femme au sexe à cause de manque de conscience ou d’intolérance. Ce n’est pas un handicap, car mes idées et mes positions leur parviennent. Pour moi, dans leurs commentaires je dirais que ce sont des moyens qu’ils utilisent en vue de les minimiser (mes idées) ou pour compenser leurs frustrations… ».

Et de conclure: « être une femme n’est ni un stimulus ni un handicap ».

La messe a été dite mais Mayssa ne nous a pas tout dit !

Article19.ma