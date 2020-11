Lancé à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte, le challenge virtuel de Tanger à Lagouira est un défi à vocation sportive, culturelle et patriotique, créé par des marocainspour tous les marocains.

A l’occasion de la commémoration de la Marche Verte, GC Sports, en partenariat avec MDJS, lance une application pour connecter et fédérer les marocains autour d’un même challenge, à la fois patriotique et sportif.

Pour relever ce challenge, GC Sports a développé une application gratuite, GYMFLIX, qui permet aux utilisateurs de convertir les calories qu’ils ont brûlées lors de toutes leurs activités sportives, à la salle de sport, au football, au yoga, ou via toute autre pratique en distance parcourue symboliquement sur un circuit virtuel reliant Tanger à Lagouira. Au départ de Tanger, chaque calorie brûlée rapprochera ainsi les participants de leur point d’arrivée : Lagouira.

Toute la population, quelque soit le niveau sportif ou l’activité pratiquée est invitée à s’inscrire : femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, personnes à mobilité réduite, … L’importance de la pratique sportive, autant pour la santé physique que mentale, est également au cœur de ce défi.

« Ce challenge débutera le 6 novembre, date de commémoration de la Marche Verte, par

une première phase d’inscriptions, suivie par le lancement de la course le 21 Novembre. Les Marocains du monde entier pourront s’engager pour leur pays à travers le sport et grâce au digital » déclare Othmane Ibn Ghazala, cofondateur de l’application.

« La MDJS a choisi d’accompagner ce projet, car outre son caractère innovant, il porte une cause noble et patriotique et s’inscrit parfaitement dans la vocation de la MDJS en tant que premier partenaire du sport national. Faire le lien entre notre histoire, la pratique sportive et la valorisation de notre patrimoine culturel concorde parfaitement avec notre ADN » affirme pour sa part Rhita Lahlou, Directrice de la Communication de la MDJS.

En s’inscrivant sur l’application GYMFLIX (disponible sur Google Play et Apple store), les

sportifs pourront se localiser sur le parcours et apprécier leur progression. Ils pourront ainsi suivre leur classement, celui de leur équipe ou des autres participants et fixer leurs

prochains objectifs pour atteindre la destination finale.

Les participants auront un mois pour parcourir virtuellement les 2300 km séparant Tanger de Lagouira (le facteur de conversion appliqué par GYMFLIX fait que les participants devront en réalité parcourir seulement 135 km au total pour compléter le challenge, une distance qui reste importante mais réalisable dans le cadre de cette aventure).

L’application permettra également aux utilisateurs de découvrir les sites touristiques, historiques et naturels qu’ils traverseront via l’application. En bref, le défi virtuel Tanger-Lagouira se veut être une expérience sportive et culturelle en proposant aux marocains d’ici et d’ailleurs de découvrir leur pays autrement.

Article19.ma