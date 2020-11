Comme à son habitude Donald Trump a annoncé, ce lundi, sa décision sur Twitter, selon la correspondante de RFI à Washington Anne Corpet. C’est la coutume instaurée par ce président hors normes : il se débarrasse de ses ministres par réseau social interposé. Il précise sur Twitter que Christopher Miller prend ses fonctions immédiatement à la tête du Pentagone.

« Chris va faire un SUPER travail ! Mark Esper est limogé. Je le remercie pour son travail », a tweeté sans cérémonie le président américain Donald Trump, deux jours après l’annonce par les médias de sa défaite face à Joe Biden lors de la présidentielle américaine, souligne la même source.

Et 48 heures après l’annonce de sa défaite face au candidat démocrate Joe Biden, Trump conserve toutes ses prérogatives et entend bien le montrer.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

