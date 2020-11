L’universitaire et activiste du mouvement amazigh Ahmed Assid a souligné que les caricatures sur le prophète, qui ont suscité des réactions de colère de la part des musulmans à travers le monde, ont été publiées en France en réaction à l’islam radical qui cherche à imposer ses valeurs à la société française.

Assid, dont les propos ont été relayés par le site arabophone Hespress.com, estime que « les caricatures offensantes sur le prophète sont une « réaction » et « non une attaque sans raison »contre l’Islam et les musulmans.

Intervenant lors d’une visioconférence sur le thème « les idées de lumières et le sacré », il a ajouté que « Charlie Hebdo » a publié les caricatures du prohpète, qui ont été affichées sur des banderoles géantes dans les espaces publics en France, en réponse à « l’islam radical qui tente d’imposer des valeurs qui ne peuvent être acceptées par la logique ou la raison dans l’un des plus grands pays laïques qui est la France. «

« Si ces gens (islamistes radicaux) croient que leur tentative ne produira pas de réaction de la part de la société française, ils se font des illusion », a-t-il ajouté, relevant que « la France ne peut pas rester sans réagir à la tentative de réintroduire la religion dans la sphère politique, c’est à dire une tentative de réintroduire des valeurs que les Européens ont abandonnées il y a deux cents ans et que l’islam politique cherche à rééditer en France ».

Pour Assid, « les caricatures sont venues tourner en dérision les musulmans pour ce qu’ils ont dit et déclaré que ce soit dans leurs mosquées, leurs publications, leurs vidéos, ou ce qu’ils ont traduit vers le français de leurs livres ».

+ L’islam radical est venu avec des hadiths selon lesquels le prophète a épousé Aicha âgée de six ans +

Le chercheur amazigh a relevé que l’islam radical voulait répandre en France des idées alternatives qui sont contraires aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui sont le fondement de la société française.

« A cet éagrd, l’islam radical est venu avec des hadiths selon lesquels le prophète a épousé Aicha âgée de six ans, ce qui est contraire à la loi qui stipule que l’âge légale de mariage est de 18 ans ce que les islamistes rejettent. Ils veulent redonner de la considération à leurs valeurs en traduisant vers le français Al Boukhari, et vous pouvez imaginer la réaction du caricaturiste français qui lit ces choses ».

Critiquant vivement les islamistes radicaux, il a souligné que « dans leur tentative d’imposer leurs valeurs à la société française, ils mettent en avant tous les mauvais et dangereux hadiths qu’ils jugent justes, et qui ne peuvent être acceptés dans le contexte français. Ils les croient sacrés et considèrent les caricatures comme étant inacceptable et offensant à leur dignité et à leur croyance ».

« Ils présentent également le prophète comme un commandant de guerre qui combat les gens, et ils n’ont pas apporté le hadith selon lequel Dieu maudit le corrupteur et le corrompu, ou des choses sur la compassion, mais plutôt tout ce qui est négatif. C’est ce qui a provoqué les réactions des artistes, des politiciens, et même des musulmans. Car en France il y a une communauté musulmane intégrée qui accepte la laïcité », a-t-il poursuivi.

Quant à la question de savoir si les idées des lumières nuisent au sacré, Assid a estimé que les idées de lumière invitent les gens à user de la raison pour distinguer le bien du mal, soulignant que les lumières c’est comme une bougie qui éclaire dans les ténèbres de l’ignorance.

Pour Assid, la confrontation entre les idées de lumières et le sacré survient lorsque ce dernier intervient dans la sphère politique.

Article19.ma