Dr Mohamed Chtatou

Le président élu Joe Biden a déclaré samedi 8 novembre 2020 la victoire dans la course à la présidence des États-Unis et a appelé les Américains à se rassembler après des années de rancœur partisane. « Le peuple de cette nation a parlé. Ils nous ont offert une victoire convaincante. Une victoire nette », a déclaré Joe Biden à la foule de partisans dans sa ville natale de Wilmington, dans le Delaware.

Biden est devenu le président élu après plusieurs jours de comptage des votes, lorsque les principaux médias ont annoncé que la Pennsylvanie a donné ses 20 votes électoraux pour l’ancien vice-président. Peu après les résultats de la Pennsylvanie, les médias ont annoncé que Biden avait également battu Donald Trump en Arizona et au Nevada, lui donnant un total de 290 votes électoraux.

Biden, rassembleur du peuple américain

Faisant écho au discours d’introduction de son colistier, le vice-président élu Kamala Harris, Biden s’est engagé dans son discours à être un président pour tous les Américains, y compris les 70 millions qui ont voté pour la réélection de Trump. « Je m’engage à être un président qui ne cherche pas à diviser mais à unifier », a déclaré M. Biden.

Le 46ème président entrant a reconnu l’ère actuelle de politique hyper partisane et de relations raciales tendues dans tout le pays. « Que cette sinistre ère de diabolisation de l’Amérique commence à prendre fin – ici et maintenant », a-t-il déclaré. « Il est temps de mettre de côté la rhétorique dure. De faire baisser la température. De se revoir. De s’écouter à nouveau », a ajouté M. Biden.

« Pour progresser, nous devons cesser de traiter nos adversaires comme nos ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des Américains. La Bible nous dit que pour tout il y a une saison – un temps pour construire, un temps pour récolter, un temps pour semer. Et un temps pour guérir. C’est le temps de guérir en Amérique », a déclaré M. Biden. Et il a reconnu la nature historique de sa campagne, et les partisans qui l’ont soutenue même lorsqu’il a lutté pour se maintenir à flot.

« A tous ceux qui nous ont soutenus : Je suis fier de la campagne que nous avons construite et menée. Je suis fier de la coalition que nous avons mise en place, la plus large et la plus diverse de l’histoire. Démocrates, républicains et indépendants », a déclaré M. Biden. « Progressifs, modérés et conservateurs. Jeunes et vieux. Urbains, banlieusards et ruraux. Homosexuels, hétérosexuels et transsexuels. Blancs. Latino. Asiatiques. Amérindien. Et surtout pour les moments où cette campagne était au plus bas – la communauté afro-américaine s’est à nouveau levée pour moi. Ils me soutiennent toujours, et je vous soutiendrai. »

Il est probable que M. Biden entame son premier mandat de président avec un Congrès divisé, où les démocrates contrôlent la Chambre des représentants mais où les républicains détiennent la majorité au Sénat.

Samedi, M. Biden a officiellement annoncé la création d’un nouveau groupe de travail chargé de planifier les efforts fédéraux pour endiguer le virus. « Lundi, je vais nommer un groupe de scientifiques et d’experts de premier plan comme conseillers de transition pour aider à prendre le plan Biden-Harris Covid et le convertir en un plan d’action qui commence le 20 janvier 2021 », a déclaré M. Biden. « Ce plan sera construit sur une base scientifique. Il sera construit sur la base de la compassion, de l’empathie et de la préoccupation. Je ne ménagerai aucun effort – ni aucun engagement – pour renverser la tendance de cette pandémie ».

Il n’est pas certain que M. Trump poursuivra les traditions que les anciens présidents ont conservées lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions, tant en raison de la limitation des mandats que de la défaite électorale. M. Trump n’a pas concédé la course et lui et certains de ses conseillers affirment que les résultats des élections sont entachés de fraude. Ces affirmations ne sont pas fondées. Trump a envoyé plusieurs tweets de colère, alléguant sans fondement des irrégularités dans le décompte des votes. La Maison Blanche a fait savoir qu’elle n’organiserait plus d’événements publics samedi. Le 45ème président est allé jouer au golf plus tôt dans la journée.

M. Biden s’est adressé aux supporters dans un parking de sa ville natale de Wilmington : « Je m’engage à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier ; qui ne voit pas les états rouges et les états bleus, il ne voit que les États-Unis ».

M. Biden – qui a remporté plus de 74 millions de voix à ce jour, le plus grand nombre jamais obtenu par un candidat à la présidence des États-Unis – a salué le soutien « diversifié » qu’il a recueilli pendant la campagne, et a remercié en particulier les électeurs afro-américains. Mais il a également tendu la main directement aux partisans de Trump. « Il est temps de mettre de côté la rhétorique dure, de baisser la température, de se revoir, de s’écouter à nouveau », a déclaré M. Biden, sans mentionner son rival dans l’élection. « Et pour progresser, nous devons cesser de traiter nos adversaires comme des ennemis. »

Victoire démocrate décisive bien que Trump conteste

L’Associated Press (AP) a déclaré que M. Biden avait remporté la présidence en s’emparant de l’état de Pennsylvanie, le champ de bataille, environ une heure après l’arrivée de M. Trump sur son terrain de golf en Virginie, juste en face de la Maison Blanche, de l’autre côté du Potomac. M. Trump a publié une déclaration dans les minutes qui ont suivi la déclaration de l’AP, dans laquelle il accusait M. Biden de « se précipiter pour se faire passer à tort pour le vainqueur » avec l’aide de ses « alliés médiatiques ».

Le président a ajouté : « Le simple fait est que cette élection est loin d’être terminée. Joe Biden n’a été certifié vainqueur d’aucun état, et encore moins d’aucun des états très contestés qui se dirigent vers un recomptage obligatoire, ou des états où notre campagne fait l’objet de contestations judiciaires valables et légitimes ».

Le président Donald Trump revient à la Maison Blanche après avoir joué une partie au Trump National Golf Club à Sterling, en Virginie. Il a publié une déclaration refusant de concéder plus tôt samedi.

M. Trump a été le premier président américain à échouer dans sa tentative de réélection depuis George HW Bush en 1992. En décembre dernier, M. Trump est devenu le troisième président à être mis en accusation ; il a été, toutefois, acquitté par le Sénat en février 2020.

Les bulletins de vote étant toujours comptés dans tout le pays, M. Biden a reçu plus de votes que tout autre candidat à la présidence dans l’histoire – plus de 74 millions, soit environ 4 millions de plus que M. Trump.

En plus d’avoir été déclaré vainqueur en Pennsylvanie vendredi, la course à la présidence du Nevada, longtemps attendue, a également été en sa faveur. En tout, le président élu a fait basculer quatre états que M. Trump avait gagnés en 2016 – lui donnant 290 voix électorales, soit 20 de plus qu’il n’en a besoin – et maintient une mince avance en Géorgie.

Dans ses remarques de vendredi soir, M. Biden a déclaré que les Américains lui avaient donné un « mandat d’action » sur tous les sujets, de la pandémie de coronavirus à l’économie en passant par le changement climatique et le racisme. « Ils ont clairement fait savoir qu’ils voulaient que le pays se rassemble et non qu’il se sépare ».

“Nous avons reconstruit le « mur bleu » au milieu du pays qui s’est effondré il y a seulement quatre ans », a ajouté M. Biden, en référence à ses victoires dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Hillary Clinton a perdu ces états au profit de M. Trump en 2016.

Les sondages avaient prédit que M. Biden allait remporter une victoire écrasante et que les démocrates prendraient le contrôle du Sénat, mais son parti et lui-même semblent ne pas être à la hauteur de ces prévisions. « Nous n’avons plus de temps à perdre en guerre partisane », a déclaré M. Biden, soulignant à quel point il devra travailler avec les républicains s’il veut atteindre ses objectifs.

L’élection de M. Biden a suivi un long processus de dépouillement après qu’un nombre record d’Américains aient voté par correspondance pour éviter les foules pendant la pandémie. Les règles électorales de certains états les ont empêchés de comptabiliser ces votes jusqu’au jour de l’élection, ce qui a préparé le terrain pour ce retard de plusieurs jours.

Malgré la menace du coronavirus, le taux de participation global au scrutin qui s’est terminé mardi devait également atteindre des niveaux jamais vus depuis un siècle. Au cours des primaires démocrates, M. Biden a fait valoir qu’il était le meilleur candidat pour reconquérir les démocrates de la classe ouvrière qui ont déserté le parti en 2016 et ont aidé M. Trump à gagner des états du nord industriel.

« Depuis deux ans, je dis que l’état le plus important du champ de bataille est la Pennsylvanie. C’est là que la campagne Biden a donné son coup d’envoi officiel », a déclaré Brendan Boyle, membre du Congrès de Pennsylvanie. « Il est donc tout à fait approprié que ce soit la Pennsylvanie qui nous place officiellement au sommet. »

En Pennsylvanie, M. Trump a pris une large avance après la fermeture des bureaux de vote, mais M. Biden s’est remis à la tâche grâce aux votes par correspondance. Samedi après-midi, il a mené M. Trump avec une marge d’un peu plus de 34 000 voix, une avance qui devrait s’accroître à mesure que le décompte des voix se poursuit. Il y a quatre ans, M. Trump avait battu Mme Clinton d’un peu plus de 44 000 voix dans l’état.

M. Biden a également été porté par les électeurs afro-américains des grandes villes américaines, notamment Philadelphie, Detroit, Milwaukee et Atlanta. Les élections générales ont marqué la deuxième fois cette année que les électeurs noirs se sont montrés critiques pour la fortune de M. Biden. Pendant la course à l’investiture démocrate, M. Biden était au bord d’une implosion complète jusqu’à ce que les votes afro-américains lors des primaires de Caroline du Sud et du Super Tuesday le portent à la victoire et relancent sa campagne.

Jusqu’à présent, les efforts juridiques de M. Trump pour arrêter la marche de M. Biden vers la Maison Blanche n’ont rencontré qu’un succès limité. Les juges de Géorgie et du Michigan ont rejeté les poursuites engagées par les républicains pour inconduite électorale, et en Pennsylvanie, la campagne de M. Trump n’a réussi à remporter qu’une courte pause dans le décompte des voix à Philadelphie.

Joe Biden : Quelle est sa position sur les questions clés ?

Lorsqu’il a officiellement annoncé son entrée dans la course à la présidence en 2020, Joe Biden a déclaré qu’il défendait deux choses : les travailleurs qui ont « construit ce pays » et les valeurs qui peuvent combler ses divisions.

Alors que les États-Unis sont confrontés à des défis allant du coronavirus à l’inégalité raciale, il préconise de créer de nouvelles opportunités économiques pour les travailleurs, de rétablir les protections environnementales et les droits aux soins de santé, et de conclure des alliances internationales.

Voici en détail la position du président élu sur huit questions clés :

1. Un programme national de test et de traçage :

L’approche de M. Biden pour lutter contre le coronavirus, le défi le plus immédiat et le plus évident auquel le pays est confronté, consiste à fournir des tests gratuits pour tous et à engager 100 000 personnes pour mettre en place un programme national de recherche des contacts.

Il dit vouloir établir au moins dix centres de dépistage dans chaque état, demander aux agences fédérales de déployer des ressources et donner des directives nationales plus fermes par le biais d’experts fédéraux. Selon lui, tous les gouverneurs devraient imposer le port de masques.

Les électeurs qui se méfient de l’autorité fédérale verront cela comme une exagération, mais cela correspond tout à fait à l’opinion générale de M. Biden et des démocrates sur le rôle que le gouvernement devrait jouer.

2. Augmenter le salaire minimum et investir dans l’énergie verte :

Pour faire face à l’impact immédiat de la crise du coronavirus, M. Biden s’est engagé à dépenser « tout ce qu’il faut » pour accorder des prêts aux petites entreprises et augmenter les paiements directs aux familles. Parmi les propositions figurent 200 dollars supplémentaires par mois pour les paiements de la sécurité sociale, l’annulation des réductions d’impôts de l’ère du Trump et la remise de 10 000 dollars de prêts étudiants pour les prêts fédéraux.

Les politiques économiques plus larges de M. Biden, baptisées « Build Back Better », visent à satisfaire deux groupes d’électeurs qui soutiennent traditionnellement les démocrates : les jeunes et les ouvriers.

Il soutient l’augmentation du salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure – une mesure qui est populaire parmi les jeunes et qui est devenue une sorte de totem pour le parti en 2020, et un signe de son mouvement vers la gauche. Il souhaite également un investissement de 2 milliards de dollars dans l’énergie verte, arguant que la promotion de l’industrie verte aide les travailleurs syndiqués de la classe ouvrière, qui effectuent la plupart de ces tâches.

3. Réforme de la justice pénale, subventions pour les communautés minoritaires :

Dans le sillage des manifestations raciales qui ont frappé les États-Unis cette année, il a déclaré qu’il pense que le racisme existe aux États-Unis et qu’il doit être traité par le biais de vastes programmes économiques et sociaux de soutien aux minorités. L’un des piliers de son programme « Build Back » consiste à créer un soutien commercial pour les minorités par le biais d’un fonds d’investissement de 30 milliards de dollars.

En ce qui concerne la justice pénale, il s’est éloigné de sa position très critiquée des années 1990, qui consistait à « sévir contre la criminalité ». M. Biden a maintenant proposé des politiques visant à réduire les incarcérations, à remédier aux disparités entre les races, les sexes et les revenus dans le système judiciaire, et à réhabiliter les prisonniers libérés. Il va maintenant créer un programme de subvention de 20 milliards de dollars pour inciter les états à investir dans les efforts de réduction des incarcérations, à supprimer les peines minimales obligatoires, à décriminaliser la marijuana et à effacer les condamnations antérieures pour cannabis, et à mettre fin à la peine de mort.

Cependant, il a rejeté les appels au financement de la police, affirmant que les ressources devraient plutôt être liées au maintien des normes. Il soutient qu’une partie du financement de la police devrait être réorientée vers des services sociaux comme la santé mentale, et demande un investissement de 300 millions de dollars dans un programme de police de proximité.

4. Rejoindre l’accord mondial sur le climat :

M. Biden a qualifié le changement climatique de menace existentielle et a déclaré qu’il rallierait le reste du monde pour agir plus rapidement sur la réduction des émissions en rejoignant l’Accord de Paris sur le climat. Cet accord, dont Donald Trump s’est retiré, engageait les États-Unis à réduire les gaz à effet de serre jusqu’à 28 % d’ici 2025, sur la base des niveaux de 2005.

Bien qu’il n’adhère pas au Green New Deal – un paquet sur le climat et l’emploi proposé par l’aile gauche de son parti – il propose un investissement fédéral de 1,7 milliard de dollars dans la recherche sur les technologies vertes, dont une partie chevauche le financement prévu dans son plan économique, à dépenser au cours des dix prochaines années, et souhaite que les États-Unis atteignent un niveau d’émissions nettes zéro d’ici 2050 – un engagement qui a été pris par plus de 60 autres pays l’année dernière. La Chine et l’Inde, les deux autres plus gros émetteurs de carbone, n’ont pas encore rejoint cet engagement. Les investissements s’inscrivent dans le cadre de son plan économique visant à créer des emplois dans la fabrication de produits à base d' »énergie verte ».

5. Restaurer la réputation de l’Amérique… et peut-être affronter la Chine :

M. Biden a écrit qu’en tant que président, il se concentrerait d’abord sur les questions nationales. Cela dit, rien ne permet de penser que les valeurs de M. Biden en matière de politique étrangère se sont éloignées du multilatéralisme et de l’engagement sur la scène mondiale, contrairement à celles de M. Trump, qui sont résolument isolationnistes. Il a également promis de rétablir les relations avec les alliés des États-Unis, en particulier avec l’alliance avec l’OTAN, que M. Trump a menacé à plusieurs reprises de saper par des réductions de financement.

L’ancien vice-président a déclaré que la Chine devrait être tenue responsable des pratiques commerciales et environnementales déloyales, mais au lieu de tarifs unilatéraux, il a proposé une coalition internationale avec d’autres démocraties que la Chine « ne peut pas se permettre d’ignorer », bien qu’il soit resté vague sur ce que cela signifie.

6. Développer Obamacare :

M. Biden déclare qu’il va étendre le régime public d’assurance maladie adopté lorsqu’il était adjoint du président Barack Obama, et mettre en œuvre un plan visant à assurer environ 97 % des Américains. Bien qu’il s’écarte de la proposition d’assurance maladie universelle sur les listes de souhaits des membres les plus à gauche de son parti, M. Biden promet de donner à tous les Américains la possibilité de s’inscrire à une option d’assurance maladie publique similaire à Medicare, qui fournit des prestations médicales aux personnes âgées, et d’abaisser l’âge d’éligibilité à Medicare lui-même de 65 à 60 ans. Le Comité pour un budget fédéral responsable, un groupe non partisan, estime que le plan Biden coûterait au total 2,25 milliards de dollars sur 10 ans.

7. Annuler les politiques de Trump :

Au cours des 100 premiers jours de son mandat, M. Biden promet de renverser les politiques qui séparent les parents de leurs enfants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, d’annuler les limites imposées au nombre de demandes d’asile et de mettre fin aux interdictions de voyager en provenance de plusieurs pays à majorité musulmane. Il promet également de protéger les « Dreamers » – les personnes amenées illégalement aux États-Unis dans leur enfance et qui ont été autorisées à séjourner dans le cadre d’une politique de l’ère Obama – et de veiller à ce qu’elles puissent bénéficier de l’aide fédérale aux étudiants.

8. Préscolarisation universelle, développement de l’enseignement supérieur gratuit :

Dans un mouvement notable vers la gauche, il a approuvé plusieurs grands éléments de la politique d’éducation qui sont devenus populaires au sein du parti – la remise des dettes des étudiants, l’expansion des collèges gratuits et l’accès universel à l’éducation préscolaire. Ces mesures seraient payées avec l’argent récupéré grâce au retrait des réductions d’impôts de l’ère Trump.

Politique étrangère de Biden

Le monde, selon le président Trump, a été marqué par le nationalisme « America First », abandonnant les accords internationaux qui, selon lui, donnaient aux États-Unis un marché brutal. C’était transactionnel, perturbateur et unilatéraliste. Il était également personnel et erratique, façonné par ses sentiments et ses relations avec les dirigeants, et alimenté par son flux Twitter.

Selon Joe Biden, le monde est une vision beaucoup plus traditionnelle du rôle et des intérêts des États-Unis, fondée sur les institutions internationales établies après la Seconde Guerre mondiale et sur les valeurs démocratiques occidentales communes. Il s’agit d’une alliance mondiale dans laquelle l’Amérique est à la tête des nations libres dans la lutte contre les menaces transnationales.

Qu’est-ce qui pourrait changer sous Biden ? Quelques éléments ressortent – l’approche des alliés, du changement climatique et du Moyen-Orient.

1. Traiter avec les alliés

Le président Trump a fait l’éloge des autocrates et a insulté ses alliés. En haut de la liste des choses à faire de Joe Biden, il y a une presse à plein temps pour réparer les relations tendues, en particulier à l’OTAN, et rejoindre les alliances mondiales.

Une administration Biden reviendrait également à l’Organisation mondiale de la santé et chercherait à diriger une action internationale contre les coronavirus.

La campagne de M. Biden a présenté cela comme une remise à plat majeure pour sauver l’image ternie de l’Amérique et pour rallier les démocraties contre ce qu’il considère comme une marée montante d’autoritarisme.

Mais il s’agit peut-être plus de style que de substance, estime Danielle Pletka, du conservateur American Enterprise Institute. Elle affirme que l’administration Trump a accompli beaucoup de choses sur la scène mondiale, juste avec des coudes aiguisés. « Avons-nous perdu des amis pour aller à des fêtes ? Bien sûr », dit-elle. « Personne ne veut aller à des fêtes avec Donald Trump. Avons-nous perdu notre pouvoir et notre influence sur les mesures qui ont réellement compté pour les 70 dernières années ? Non. »

2. Changement climatique

En parlant de substance, Joe Biden dit qu’il fera de la lutte contre le changement climatique une priorité et rejoindra l’Accord de Paris sur le climat, qui est l’un des accords internationaux que Donald Trump a rejeté. Sur cette question, les deux hommes sont aux antipodes l’un de l’autre. M. Trump considère la lutte contre le réchauffement climatique comme une menace pour l’économie. Il a encouragé l’utilisation des combustibles fossiles et a fait reculer de nombreuses mesures de protection de l’environnement et de régulation du climat.

M. Biden fait la promotion d’un plan ambitieux de 2 000 milliards de dollars pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. Il affirme qu’il y parviendra en mettant en place une économie de l’énergie propre, créant ainsi des millions d’emplois.

3. Iran

Joe Biden se dit prêt à rejoindre un autre accord international abandonné par le président Trump – l’accord qui donnait à l’Iran un allègement des sanctions en échange d’une réduction de son programme nucléaire.

L’administration Trump s’est retirée en 2018, affirmant que l’accord de contrôle des armements était trop étroit pour faire face aux menaces posées par l’Iran, et trop faible dans ses limites d’activité nucléaire, qui expirent avec le temps.

Elle a réimposé des sanctions et continue à exercer une pression économique, en mettant récemment sur liste noire la quasi-totalité du secteur financier iranien. En réaction, l’Iran a cessé d’observer certaines des restrictions imposées à son activité nucléaire.

M. Biden affirme que cette politique de « pression maximale » a échoué, soulignant qu’elle a conduit à une escalade significative des tensions, que les alliés l’ont rejetée et que l’Iran est maintenant plus proche d’une arme nucléaire qu’il ne l’était lorsque M. Trump est arrivé au pouvoir.

Il dit qu’il rejoindra l’accord nucléaire si l’Iran revient à un respect strict – mais il ne lèvera pas les sanctions d’ici là. M. Biden négocierait alors pour répondre aux préoccupations qu’il partage avec le président.

4. Yémen

M. Biden mettrait également fin au soutien américain à la guerre menée par les Saoudiens au Yémen. Le nombre élevé de victimes civiles a suscité une forte opposition à l’implication des États-Unis de la part de l’aile gauche du parti et d’un nombre croissant de législateurs au Congrès.

L’Arabie saoudite est le plus proche allié arabe du président Trump, une pierre angulaire de l’alliance anti-iranienne. Les analystes voient M. Biden prendre du recul par rapport à la monarchie du Golfe que M. Trump a embrassée sans la moindre critique.

« Je pense qu’au Moyen-Orient, il y aura un changement radical », dit Mme Pletka, « une politique plus pro-iranienne et une politique moins pro-saoudienne, c’est sûr ».

5. Conflit arabo-israélien

Joe Biden a salué l’accord du président Trump entre Israël et les Émirats arabes unis. Comme la vieille garde démocrate, M. Biden est un fervent partisan et un défenseur de longue date d’Israël – le mot « occupation » ne figure pas dans le programme de politique étrangère du parti.

Mais il est peu probable qu’il adopte les politiques de l’administration Trump à l’égard de la Cisjordanie occupée. Celles-ci comprennent une déclaration selon laquelle les colonies israéliennes ne violent pas le droit international, et la tolérance – voire l’enthousiasme – pour les plans israéliens d’annexer unilatéralement des parties du territoire.

L’aile gauche du parti démocratique, qui dispose d’une coalition de politique étrangère beaucoup plus développée et affirmée que les années précédentes, fait pression pour une action plus importante en faveur des droits des Palestiniens.

« Je pense que nous avons eu un engagement beaucoup plus fort de la part des défenseurs des droits des Palestiniens, des Palestino-Américains, des Arabo-Américains », déclare Matt Duss, conseiller en politique étrangère de Bernie Sanders, l’ancien rival de M. Biden, « mais aussi d’un certain nombre de groupes juifs américains qui comprennent que la fin de l’occupation est une question clé pour la politique étrangère des États-Unis ».

C’est donc quelque chose à suivre de près.

Conclusion : Le rêve américain ressuscité en la personne de Kamala Harris, porte-drapeau d’une Amérique multiculturelle

M. Biden a été présenté par sa colistière, Kamala Harris, qui est sur le point de devenir la première femme vice-présidente de l’histoire du pays. Elle sera également la première vice-présidente noire et la première vice-présidente asiatique-américaine lorsqu’elle prendra ses fonctions, après une année qui a vu des protestations nationales sur la question de l’injustice raciale.

Mme Harris a rendu hommage à sa défunte mère, une immigrante indienne aux États-Unis, et aux autres générations de femmes noires, asiatiques, blanches, latines et autochtones qui ont « ouvert la voie à ce moment ce soir ». « Si je suis la première femme à occuper ce poste, je ne serai pas la dernière », a-t-elle ajouté.

En réfléchissant à la campagne électorale, elle a dit à ses partisans « Quand notre démocratie même était en jeu dans cette élection, l’âme même de l’Amérique en jeu et le monde entier qui regardait, vous avez inauguré un nouveau jour pour l’Amérique. » Elle a ajouté : « Vous avez choisi l’espoir et l’unité, la décence, la science et oui, la vérité – vous avez choisi Joe Biden comme prochain président des États-Unis. Et le chemin à parcourir ne sera pas facile mais l’Amérique est prête, tout comme Joe et moi ».

Dans un tweet, Mme Harris a déclaré « Cette élection représente bien plus que Joe Biden ou moi. Il s’agit de l’âme de l’Amérique et de notre volonté de nous battre pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Commençons ».

Ainsi, le monde respire et le rêve renait.

