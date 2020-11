Insolite. C’est devenu courant que d’anciens criminels marocains recourent aux médias sociaux et créent des chaînes sur YouTube pour raconter leurs expériences et parler des conditions carcérales et de leurs leurs contacts avec d’autres criminels plus dangereux.

Les « nouveaux repentis » qui exploitent les nouvelles technologies pour livrer leurs messages sont suivis par des milliers de personnes attirés aussi par leurs histoires sur leurs relations passées avec la police et la gendarmerie.

Ali Chaabani, professeur de sociologie, a expliqué au site arabophone Hespress.com, que deux facteurs expliquent ce phénomène.

Le premier facteur est positif en ce sens que « l’ancien criminel se cherche lui même après l’épreuve de l’emprisonnement », a affirmé Chaabani soulignant que le contenu partagé sur les réseaux sociaux constitue aussi un enseignement sur la cruauté du monde carcéral.

+ Présenter une nouvelle image de soi à la société marocaine +

A travers cette démarche, l’ancien criminel cherche à « dépasser ses erreurs en se confessant et en présentant une nouvelle image de lui à la société » dans le but notamment de réintégrer la société, a ajouté le professeur de sociologie.

Comme la la société ne fait pas confiance à ces personnes, ces dernières recourent ainsi aux médias sociaux pour véhiculer une autre image d’elles, a-t-il poursuivi.

Selon lui, « le but de ces criminels est aussi de gagner la sympathie des gens pour obtenir de l’aide. Il s’agit d’une escroquerie ». Leur objectif est de « réaliser des gains facilement. Par le passé, les gens travaillaient dur pour gagner leur vie, mais aujourd’hui on recherche l’argent facile » à travers les médias sociaux.

Pour le chercheur, ceci s’apparente au phénomène de la mendicité mais à travers les médias sociaux, « c’est plus rapide et plus facile ». « Il y a ceux qui retournent au travail pour un gain légitime, et il y a ceux qui sont attirés par la fraude et la mendicité en versant les larmes de crocodile…pour gagner la sympathie des Marocains et réaliser d’énormes profits », ajoute Hespress.

Article19.ma