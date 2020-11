Triste incident. Il était le plus jeune d’un groupe composé d’Égyptiens, d’Algériens et de Marocains. Ahmed, 25 ans, avait quitté ville de Laâyoune à la recherche d’un autre monde et de nouveaux horizons. Il a traversé la Méditerranée puis a atterri en Turquie où il a affronté les difficultés de la vie avant de décider de tenter de nouveau l’aventure vers des cieux plus accueillants.

Il a été séduit par l’idée d’entrer en Europe caché dans un camion en partance pour l’Allemagne ou l’Autriche comme l’ont fait d’autres jeunes avant lui.

A la frontière Serbe, il a décidé avec ses amis de rechercher des passeurs. Il a acheté ce dont il aurait besoin pendant le voyage et s’est caché dans un conteneur chargé sur un camion.

Ils étaient 7 dans le conteneur, dont 4 marocains. Ils espéraient arriver en Allemagne ou en Autriche en quelques heures comme le leur avaient expliqué les passeurs. Les heures se sont transformées en jours et les jours se sont transformés en semaines puis en mois…

+ Découverts dans un port paraguayen +

Résultat: leurs corps sont devenus des cadavres en décomposition. Ils ont été découverts dans un port paraguayen.

Ahmed Belmiloudi, le jeune homme originaire du Sahara marocain, n’avait pas l’intention de migrer vers l’Europe.

« Il nous avait dit qu’il aimerait se rendre en Turquie pour trouver du travail », a indiqué sa sœur Kaoutar à Hespress, ajoutant que « le défunt était arrivé à Istanbul au cours de la première semaine de Chaoual 2019 ».

A Istanbul, il a rencontré des Marocains qui l’ont aidé. Après quelques mois, il a décidé d’entamer le voyage de la mort vers l’Europe.

Il s’est d’abord rendu à la frontière gréco-turque. Là, des passeurs syriens l’ont fait traverser un fleuve, le Monténégro et la Slovénie avant d’atteindre la Serbie.

« La dernière fois que ma mère l’a appelé, il était dans un état psychologique normal. Il nous a demandé de l’argent et ma mère lui a envoyé 2000 dirhams », a ajouté la sœur de la victime, précisant que par la suite ils n’ont plus eu de ses nouvelles mais qu’ils le croyaient encore à Istanbul.

Puis, « les services consulaires marocains au Paraguay nous ont contactés pour nous annoncer la mort de notre frère », a-t-elle dit soulignant que sa famille voudrait enterrer son corps au Maroc.

+ Enfermé dans un conteneur hermétiquement fermé qui ne peut être ouvert que de l’extérieur +

Selon l’autopsie, les victimes sont mortes de faim, de soif, et d’étouffement au milieu de sacs d’engrais agricoles, pendant la forte chaleur du mois d’août dernier, enfermé dans un conteneur hermétiquement fermé qui ne peut être ouvert que de l’extérieur et qui était empilé sous d’autres conteneurs chargé à bord d’un navire de transport de marchandises.

Les corps des sept jeunes ont été retrouvés trois mois seulement après leur disparition en Serbie.

Selon les autorités judiciaires paraguayens, le conteneur qui transportait les engrais avait quitté la Serbie en juin dernier et était arrivé au Paraguay en octobre.

Deux individus, un Marocain et un Algérien, ont été arrêtés en Serbie. Ils sont soupçonnés d’avoir fait passer aux victimes les frontières illégalement.

« Ils ont été accusés d’avoir mis des migrants dans un conteneur de marchandises à bord d’un train pour éviter les contrôles aux frontières, en accord avec d’autres complices », a affirmé le ministère serbe de l’Intérieur, cité par Hespress.

