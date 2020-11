L’ancien compagnon de Zefzafi dans la tourmente. Des photos échangées sur des réseaux sociaux montre l’ancien activiste du Hirak du Rif, El Mortada Aamracha, étalant sur le trottoir à Al Hoceima des articles qu’il propose à la vente, ont provoqué une grande vague de sympathie envers l’ancien détenu qui a bénéficié en juillet dernier d’une grâce royale.

Aamracha a indiqué au site d’info alyaoum24.com, qu’il cherchait du travail depuis sa sortie de prison y compris à travers son compte Facebook mais qu’à chaque fois il recevait de vaines promesses.

Il a ajouté qu’il essayait de prendre un nouveau départ après avoir découvert que beaucoup de choses avaient changé dans sa famille et son environnement familial, au cours de ses 3 années d’absence.

« J’ai eu des jours sombres et ma famille a besoin de ressources. Je suis marié et père d’une petite fille… Alors, j’ai emprunté un peu d’argent et j’ai demandé à une personne de me permettre d’étaler devant sa maison des articles à vendre pour gagner un revenu aussi modeste soit-il au lieu de voir s’accumuler les dettes et de demander de l’argent à ma mère et à mes frères », a-t-il confié, ajoute la même source.

L’ancien détenu estime que la prison lui a enseigné à être indépendant et digne, rappelant que le commerce était l’activité de son père grâce à laquelle il a élevé ses 10 enfants.

