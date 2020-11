Confusion et incertitude ont marqué les présidentielles américaines de 2020, et ce pour la première fois dans l’histoire des États-Unis d’Amérique. Sans aller jusqu’à se déclarer vainqueur, Joe Bouden, le candidat démocrate s’est quand même dit persuadé de sa victoire après avoir remporté le Wisconsin, où l’équipe de Trump a demandé un recomptage.

Plusieurs Etats-clé sont encore en jeu, dont la Pennsylvanie et le Michigan, où les républicains exigent la suspension du dépouillement.

Lors d’un discours à Wilmington (Delaware), Joe Biden s’est dit mercredi persuadé qu’il sera déclaré vainqueur de l’élection présidentielle américaine, tout en s’abstenant de se proclamer victorieux. « Nous pensons que nous allons gagner », a-t-il lancé à La Tribune.

« Chaque vote doit être compté. Personne ne nous enlèvera notre démocratie. Ni maintenant, ni jamais », a-t-il également déclaré.

Et si finalement, Joe Biden remportait l’élection américaine ? Une chose est sure, les dernières projections sur les résultats donnent le démocrate gagnant dans le Wisconsin et le Michigan. Donald Trump, lui, entend engager d’importantes procédures judiciaires et dénonce des « fraudes ».

