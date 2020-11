Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, ministre des Affaires Etrangères, a déclaré, dans un message vidéo projeté pendant la cérémonie de l’inauguration du Consulat Général de Emirats Arabes Unis à Laayoune, que : « L’inauguration du Consulat Général des Émirats Arabes Unis dans la ville de Laâyoune était la consécration de relations maroco-émiraties solides et stratégiques qui connaitront un nouvel essor ».

A l’issue de cette cérémonie, coprésidée par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita et l’Ambassadeur émirati à Rabat, S.E.M. Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, cette allocution vidéo est venue affirmer la profondeur des relations entre nos deux pays, comme en témoigne la décision d’établir une antenne consulaire à Laâyoune.

e ministre émirati a également saisi cette occasion pour rappeler que les relations entre le Maroc et les Emirats Arabes Unies se situent au plus haut niveau et ont été bâties sous l’impulsion de Feu Sa Majesté Hassan II et Feu Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane et ce, à partir de 1971.

Dans ce message, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane a exprimé sa fierté de l’excellence des liens de fraternité et d’amitié unissant le Maroc et les Emirats Arabes Unis, déclarant :

« La position des Emirats Arabes Unis est constante dans le soutien au Maroc dans la défense de ses causes justes dans les divers foras régionaux et internationaux, cet appui reflète les liens de fraternité et de coopération fructueuses entre les deux Etats frères ».

Le ministre émirati a salué le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, dans la poursuite de la coordination et de la concertation, avec la sage direction de l’Etat des Emirats, en matière de consécration de paix, de stabilité et de sécurité dans la région, ainsi que le soutien aux efforts internationaux et onusiens visant la résolution des conflits aux échelles régionale et mondiale.

