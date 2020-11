Le chef du gouvernement Saad Dine El Othmani a souligné, mardi, qu’un retour au confinement total reste une option éventuelle si la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19) devient incontrôlable.

”Aucun d’entre nous, responsables ou citoyens, ne souhaite retourner au confinement total, au vue de ses répercussions sociales, économiques et psychologiques, mais il reste une option éventuelle si jamais la situation épidémiologique devient incontrôlable”, a affirmé El Othmani, qui s’exprimait devant les membres de la chambre des conseillers.

Et d’ajouter: « nous espérons endiguer l’évolution inquiétante de l’épidémie, en particulier dans certaines régions » qui comptent le plus de cas d’infection et de décès dus au Covid-19.

Le chef de l’exécutif, dont les propos ont été relayés par alyaoum24, a rappelé que le gouvernement a prorogé l’état d’urgence sanitaire six fois de suite afin de faire face à l’augmentation quotidienne préoccupante des cas d’infection au nouveau coronavirus et du nombre des décès.

+ Augmentation inquiétante des cas critiques +



El Othmani a, par ailleurs, évoqué les pays qui ont rétabli un confinement total ou partiel en l’absence de vaccin anti-Covid19, soulignant que les mesures prises au Maroc depuis le début de la pandémie ont permis d’éviter un plus grand nombre de cas d’infection et de décès.

« Il est vrai que le nombre de cas d’infection enregistrés quotidiennement est important, avec 3000 à 4000 nouveaux cas en moyenne, mais le plus inquiétant est celui des cas graves et critiques qui atteignent chaque jour entre 60 et 100 cas », a-t-il poursuivi.

A cet égard, El Othmani a relevé que « le nombre des cas graves est passé en deux semaines de 240 cas à 534, augmentant d’environ 300 cas, c’est le chiffre le plus inquiétant dont nous devons être alertés ».

Se voulant rassurant, le chef de l’exécutif a soutenu que « nos capacités sanitaires n’étaient pas débordées, le taux d’occupation des lits de réanimation étant actuellement de 36,4% contre 26,3% il y a deux semaines ». « Une tendance à la hausse préoccupante », a-t-il encore souligné.

El Othmani a ajouté que le taux d’occupation des lits de réanimation dans certaines villes « en particulier à Casablanca s’élève à près de 60% », relevant, par ailleurs, que le taux de létalité reste sous contrôle avec 1,7%, soit l’un des plus bas enregistrés au monde.

Article19.ma