La revue francophone Jeune Afrique a consacré un long portrait au secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Me Abdellatif Ouabi, le présentant comme un homme direct, franc et audacieux et lui prêtant l’intention de vouloir « réorienter » ce parti en se « rapprochant » notamment des islamistes du PJD.

Cet avocat « habile » de 59 ans n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur sa direction et demandait une nouvelle fois la libération des détenus du Hirak, une revendication qu’il avait placée « au cœur de sa campagne » pour prendre la tête de ce parti et succéder à Hakim Benchamach.

Face à l’ancien patron « fortement contesté » dans les rangs du PAM, ce « vieux routier » de la politique marocaine a été porté à la tête de ce parti par un courant « frondeur » fondé en 2018 après avoir réussi à constituer une alternative « crédible » et à obtenir des soutiens de poids, dont celui de Fatima Zahra Mansouri, l’ancienne présidente de la commune de Marrakech, qui dirige le Conseil national du parti et qui demeure « très populaire » au sein de la base, selon Jeune Afrique.

+ Le « style Ouahbi » +

Ce député de Taroudant où il est né en 1961, l’homme est réputé direct, franc, « audacieux même » allant jusqu’à critiquer l’ancien secrétaire général du PAM, Ilyas El Omari. Une liberté de parole qui lui vaut d’être accusé par ses détracteurs de faire preuve de démagogie et d’être un « islamo-gauchiste », fait observer Jeune Afrique qui note que le nouvel homme fort du PAM appartient à une famille de gauche qui a adhéré au début au mouvement social-démocrate, avant de se rapprocher d’Ahmed Benjelloun, le frère du dirigeant socialiste Omar Benjelloun, assassiné par des islamistes dans les années 1970.

« À la tête d’un cabinet rbati vieux d’une vingtaine d’années, l’homme est aussi un avocat habile qui ne craint pas les dossiers sensibles », écrit l’auteur de ce portrait en expliquant que l’homme a défendu à la fois des hommes d’affaires que les intérêts de l’Etat quand la famille de l’une des deux touristes scandinaves assassinées en décembre 2018 a demandé un dédommagement aux pouvoirs publics.

Son nouveau cheval de bataille ? Le sort des Marocains, et en particulier des enfants, détenus en Syrie et en Irak. Ouhabi souhaite qu’une commission parlementaire soit créée et qu’elle puisse les rencontrer. Autrement dit, cet homme qui, l’année dernière encore, proposait de légaliser l’avortement, n’a pas froid aux yeux, conclut Jeune Afrique.

Article19.ma