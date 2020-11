Constat. Même si le secteur agricole espagnol a toujours considéré le Maroc comme un concurrent, ces dernières années, de plus en plus d’hommes d’affaires espagnols de ce secteur s’y sont installés.

Selon l’Institut espagnol du commerce extérieur, 37 entreprises espagnoles enregistrées au Maroc, c’est à dire plus de 10% de toutes les sociétés espagnoles dans ce pays, sont actives dans le secteur agricole, dont des producteurs de fruits et légumes, des sociétés d’irrigation, d’engrais, de semences et semis et producteurs de machines agricoles.

Les avantages que le Maroc offre à un investisseur espagnol sont évidents: le terrain est plus abordable (bien qu’il soit sur une base locative: les étrangers ne peuvent pas l’acheter), la main-d’œuvre est jusqu’à dix fois moins chère qu’en Espagne, et il a un bon climat pour la production, de bonnes communications et des accords commerciaux avec de nombreux pays à travers le monde.

Ces sociétés sont considérées comme espagnoles en raison de la nationalité du propriétaire et de l’origine de l’investissement initial. Cependant, les marchés d’exportation vers lesquels elles expédient leurs produits (Europe, Russie, Etats-Unis, Chine …) considèrent avoir acheté des produits marocains. C’est pourquoi elles font profil bas et évitent les projecteurs des médias, car elles ne veulent pas être accusées de délocaliser leurs entreprises agricoles dans le tiers monde.

+ Le siège social, aussi petit soit-il, reste en Espagne +

Les entreprises agricoles espagnoles sont concentrées dans la région du Gharb, une plaine fertile entre Tanger et Rabat, particulièrement dans la vallée du Souss et sa capitale Agadir, que certains appellent déjà l’ « Ejido marocain », en raison de la solidité de son secteur des fruits et légumes.

Les entreprises espagnoles y cultivent principalement des légumes et des fraises, qui sont fréquemment commercialisés sous des marques espagnoles même si la norme européenne exige que soit indiquée l’origine marocaine sur leurs emballages, ce qui est souvent écrit en petits caractères.

De nombreuses entreprises ont ouvert une filiale au Maroc qui a tellement grandi qu’elle est devenue leur principale succursale. Le siège social, aussi petit soit-il, reste en Espagne.

Selon un entrepreneur du secteur, la raison en est qu’en cas de problèmes juridiques la législation européenne protège mieux les investisseurs que la marocaine.

Article19.ma