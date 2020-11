La star des premiers James Bond, Sean Connery, avait une grande affection pour le Maroc où il avait sa compagne, la peintre franco-marocaine Micheline Roquebrune qui vient de lui rendre un grand hommage après 45 ans de mariage.

« Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble. C’était un modèle d’homme. Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais ce ne pouvait pas durer éternellement, il est parti dans la sérénité », a affirmé Micheline Roquebrune.

Selon le site émirati « The National », le couple s’était rencontré par hasard lorsque Sean Connery était au Maroc pour un tournoi de golf en 1970.

À l’époque, Roquebrune, qui s’était mariée deux fois auparavant, ne savait même pas que Connery était une grande star du cinéma.

Se souvenant de leur première rencontre lors d’une interview accordée en 2011 au journal britannique « The Sun », elle a dit avoir remarqué le « beau physique » de Connery, mais ne savait rien d’autre sur lui.

Elle a raconté qu’elle avait rêvé de Connery la nuit qui a suivi leur première rencontre. « Le lendemain, je suis retournée au tournoi et c’était tout », a-t-elle ajouté.

Au début de leur romance, le couple ne pouvait pas parler la même langue, Roquebrune parle couramment le français, l’espagnol et est capable de comprendre l’arabe, alors que Connery était originaire d’Écosse. Roquebrune a continué à vivre dans son Maroc natal, tandis que Connery aux Bahamas.

« Au début, il était difficile pour nous de nous voir », a révélé une fois Connery dans une interview. « Elle continuait de vivre toujours au Maroc avec ses enfants ». Et d’ajouter: « Micheline est une femme incroyable. Elle est l’amour de ma vie ».

Le couple s’est marié en 1975, cinq ans après leur première rencontre et ont vécu ensemble aux Bahamas.

Après y avoir rencontré sa femme, Connery avait une grande affection pour le Maroc et l’a visité de nombreuses fois. En 1975, Ouarzazate deviendra le lieu de tournage de « The Man Who would be King » dans lequel Connery joue aux côtés de Michael Caine.

En 2004, il a reçu un prix au Festival international du film de Marrakech pour l’ensemble de sa carrière.

Connery est décédé samedi dernier après une longue maladie.

