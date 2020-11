Aventure. L’écossaise Alice Morrison vient de terminer un périple de 1400 km qu’elle a effectué en trois parties à pied à travers le Maroc. Elle avait entamé son voyage de 68 jours en août à Nador avant de le terminer mardi dernier à Ouarzazate.

Selon le site britannique « Express & Star », au cours de son voyage, Morrison et l’équipe de guides l’accompagnant ont découvert l’énorme impact de la pandémie de Covid-19 sur les nomades.

After 1400km and 2.5 months across the mountains we rolled into Ouarzazate last night. So happy to have safely completed the Atlas Expedition during these hard times! Brahim, Addi and I have now walked the entire length of Morocco. Sponsored by @CraghoppersUK and @NTT_DATA_UK pic.twitter.com/GdkSM7EUYV

