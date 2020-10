Le Club Med compte investir 100 millions d’Euros (plus d’un milliard de dirhams) pour l’ouverture d’un nouveau village de vacances à Essaouira et l’agrandissement de celui de Marrakech.

Selon le site britannique spécialisé dans le tourisme « travelweekly.co.uk« , l’ouverture du nouveau Club Med Essaouira, qui sera doté de 350 chambres et dont le coût de réalisation s’élèvera à 90 millions d’euros (plus de 900 millions de dirhams), est prévue en 2024.

L’opérateur touristique, qui appartient au conglomérat chinois Fosun international, prévoit également de rénover ses deux autres clubs au Maroc.

La même source a indiqué que les travaux d’agrandissement du Club Med à la Palmeraie de Marrakech sont en cours pour la construction de 100 nouvelles chambres, d’une piscine familiale et d’un baby club pour un coût de 25 millions d’euros (plus de 250 millions de dirhams).

De plus, 3,5 millions d’euros (plus de 35 millions de dirhams) supplémentaires seront consacrés à la rénovation et à l’extension de l’ouverture du Club Med Yasmina qui surplombe le détroit de Gibraltar.

Le président du groupe Club Med, Henri Giscard d’Estaing, cité par le site, a affirmé que « le Club Med a confirmé son engagement au Maroc à travers des projets à Marrakech La Palmeraie, Yasmina et Essaouira », soulignant que ces différents investissements permettront au Club Med de mieux répondre aux exigences à sa clientèle.

Et d’ajouter: « Au moment où le tourisme traverse une période particulièrement difficile, ces annonces illustrent notre volonté d’aller de l’avant, de renforcer les liens forts et étroits que nous avons tissés et de contribuer à la présence internationale du Maroc grâce à notre position de leader mondial dans les complexes inclusifs de haut de gamme ».

Article19.ma