Afin d’activer son programme de soutien à la communauté locale, l’Association Anouar pour le Développement et la Solidarité à Marrakech a lancé un nouveau système électronique de gestion numérique des bibliothèques.

Une initiative visant à surmonter la situation actuelle due aux répercussions de la pandémie de coronavirus (Covid-19), dans le cadre de la vision de l’association de fournir des services au profit des habitants d’Ait Faska à Marrakech, et notamment de soutenir la formation à distance des étudiants, chercheurs et des enfants.

L’Association Anouar considére que l’avenir est entre les mains de notre futur génération. Chaque enfant mérite d’être éduqué et de pouvoir prouver ses capacités.

Elle cherche à contribuer à la fourniture d’une éducation et de soins de santé efficaces pour les étudiants, les chercheurs et les enfants. De ce point de vue, l’association a décidé de créer une bibliothèque qui possède des livres de valeur et de les gérer électroniquement en fournissant aux étudiants, chercheurs et enfants ce qu’ils demandent aux références scientifiques et suivre ce système à distance.

Grâce à ce nouveau système électronique, le chercheur à Ait Faska à Marrakech peut consulter les livres à distance ainsi que rechercher le livre requis sans avoir besoin d’aller à la bibliothèque et perdre beaucoup de temps à chercher, ainsi que le responsable de la bibliothèque peut également suivre l’état quotidien des livres requis qui ont été retirés ou retournés dans le cadre du système numérique LMS.

L’association Anouar utilise le système LMS comme dernière version des programmes de gestion numérique et possède les caractéristiques du multilinguisme ayant 11 langues internationales.

À cet égard, Mohamed Dekkak , président de l’Association Anouar, a déclaré qu’ils déploient des efforts inlassables pour aider les habitants d’Ait Faska en soutenant le domaine de l’enseignement à distance et en améliorant les capacités éducatives des habitants de la région dans différentes couches sociales afin d’atténuer les répercussions négatives de Covid-19 dans le cadre de la vision royale qui est basée sur le renforcement de l’esprit de solidarité entre les Marocains pour relever les défis, affronter les contraintes, et construire un Maroc fort et prospère.

Article19.ma