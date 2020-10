Rebelotte. Depuis minuit la France est à nouveau reconfinée, pour au moins un mois, dans l’espoir de casser la seconde vague de l’épidémie de coronavirus (Covid-19).

“J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire est concerné”, avait annoncé le président Macron, mercredi dernier.

Ce confinement se poursuivra au moins jusqu’à début décembre, alors que toutes les écoles, crèches, collèges et lycées resteront ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés, a indiqué M. Macron qui a fait savoir que les “cours en lignes” seront privilégiés “partout où c’est possible” dans les universités.

+ Le travail “pourra continuer”… et “partout où c’est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé” +

Pendant le reconfinement, les bars, restaurants et “commerces non essentiels” seront fermés” et le travail “pourra continuer” pendant le confinement, a fait savoir le président de la République, relevant toutefois que “partout où c’est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé”.

“L’activité continuera avec plus d’intensité, ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner”, a-t-il expliqué.

En outre, un “plan spécial” sera dédié aux travailleurs indépendants, commerçants, ainsi qu’aux TPE et PME, a-t-il précisé, ajoutant que les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront à bénéficier du chômage partiel qui sera complété par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines.

