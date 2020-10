Par Dr Mohamed Chtatou

Pour de nombreux observateurs de tout l’éventail politique, la démocratie américaine semble menacée. Que laisse présager la présidence Trump pour la politique américaine ? Quelle confiance devrions-nous avoir dans la capacité des institutions américaines à résister à cette menace ? Nous soutenons que pour comprendre ce qui constitue une menace unique pour la démocratie, il faut regarder au-delà des détails de Trump et de sa présidence. Cela exige plutôt une perspective historique et comparative de la politique américaine.

En s’appuyant sur les connaissances acquises dans les domaines de la politique comparée et du développement politique américain, nous soutenons que l’élection de Trump représente l’intersection de trois courants dans la politique américaine : un présidentialisme bipartite polarisé ; un système politique fondamentalement divisé quant à l’appartenance et au statut dans la communauté politique, de manière structurée par l’inégalité raciale et économique ; et l’érosion des normes démocratiques. La situation politique actuelle menace l’ordre démocratique américain en raison des effets interactifs des institutions, de l’identité et de la violation des normes.

Le XXIe siècle, comme celui qui l’a précédé, a vu l’émergence d’une lutte fatidique sur la nature de la gouvernance humaine. Les régimes fondés sur la démocratie et les droits de l’homme, qui semblaient avoir triomphé il y a 25 ans, sont aujourd’hui confrontés à un grave défi dû à la résurgence de l’autoritarisme, qui utilise les nouvelles technologies pour remodeler la tyrannie que l’Allemagne nazie et l’Union soviétique ne pouvaient pas soutenir. L’enjeu n’est pas seulement de savoir quelles nations domineront les affaires mondiales, mais aussi si les libertés individuelles – d’expression, de réunion, de croyance religieuse – survivront.

Le président des États-Unis est une fonction spéciale

Le président des États-Unis est une fonction spéciale. Contrairement aux monarques constitutionnels ou aux premiers ministres des systèmes européens et autres, le président n’est ni exclusivement chef d’état ni chef de gouvernement, mais il remplit les deux rôles – fusionnant deux aspects du leadership national, symbolique et substantiel, en une seule personne.

Les fondateurs de l’Amérique prévoyaient, en bref, que le président ne se contenterait pas d’exécuter les lois nationales, mais qu’il donnerait aussi le ton au niveau national. La grande crainte de ces premiers Américains était que la présidence ne tombe entre les mains d’un démagogue.

Les présidents, cependant, sont sur une voie totalement différente. Avec des mandats fixes, ils sont relativement invulnérables au malaise législatif, sauf pour la perspective de destitution, à laquelle, du moins aux États-Unis, on a eu très rarement recours. En outre, les présidents du monde entier sont souvent en mesure de tirer parti des techniques de communication modernes pour se placer au centre de l’attention politique. Si l’on ajoute à cela un « charisme » insignifiant, chaque président devient ainsi un autocrate potentiel, ce qui est beaucoup moins vrai même pour les premiers ministres puissants.

Tous les présidents, de Woodrow Wilson à Barack Obama, ont engagé les États-Unis dans une version ou une autre d’un « projet de démocratie » mondial. C’est après tout la raison pour laquelle, il y a environ un siècle, les États-Unis sont entrés dans la guerre catastrophique en Europe sous la rubrique « rendre le monde sûr pour la démocratie ». Mais qu’est-ce que cela implique de soutenir la « démocratie » et donc de pouvoir qualifier un pays donné de plus ou moins « démocratique » ? Considérez la citation de Winston Churchill selon laquelle « la démocratie est la pire forme de gouvernement, à l’exception de toutes les autres formes qui ont été essayées de temps à autre ». Le problème n’est pas que Churchill ait nécessairement tort, mais plutôt qu’il existe tant de formes de gouvernement différentes qui peuvent, selon une théorie plausible ou une autre, être décrites comme « démocratiques ». Cela signifie qu’elles peuvent être comparées les unes aux autres, favorablement ou défavorablement, en fonction des paramètres sur lesquels on se concentre.

Toutefois, la démocratie américaine est confrontée, dans la période actuelle, à de nombreux défis : crise économique, impasse partisane, inégalité économique croissante et poursuite du conflit militaire au Moyen-Orient et ailleurs.

L’équation Trump

Il y a des gens qui constatent – et ils ont raison de le faire – que les problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés n’ont pas commencé avec Donald Trump ; qu’il est le sous-produit de la mauvaise foi des médias de droite, de la culture des célébrités et des années où les républicains ont appelé les gens à se battre dans la guerre des cultures. Mais bien que ce qui arrive actuellement au pays soit plus important que le président, il est aussi la personne la plus à même de faire le plus de mal à la nation. C’est vrai s’il perd en novembre 2020 ; c’est encore plus vrai que s’il gagne.

Trump a déjà commencé à semer le doute sur la légitimité de cette élection. Il a avancé la théorie sans fondement selon laquelle les votes par correspondance conduiraient à une fraude généralisée, et certains dans son entourage exploreraient la possibilité d’essayer de freiner ce type de vote par une action de l’exécutif.

On craint également qu’il tente de saboter le service postal américain, que de nombreux Américains devront utiliser en toute sécurité pour pouvoir voter en novembre. Le nouveau responsable des Postes, Louis DeJoy, nommé par un conseil d’administration choisi par le président, est un donateur important du parti républicain. Et dans une interview accordée à la Fox Business Network, Trump a lui-même laissé entendre qu’il voulait empêcher le bon fonctionnement de la poste en raison du soutien des démocrates aux votes par correspondance : « Maintenant, ils ont besoin de cet argent pour faire fonctionner la poste afin qu’elle puisse recevoir tous ces millions et millions de bulletins de vote », a-t-il déclaré, ajoutant : « Mais s’ils ne reçoivent pas ces deux articles, cela signifie que vous ne pouvez pas avoir un vote par correspondance universel, parce qu’ils ne sont pas équipés ».

Ce sont des attaques contre la logistique du vote, mais elles sapent également la validité de cette élection. On peut dire la même chose d’un tweet que Trump a envoyé récemment et qui suggérait de retarder le vote. « Avec le vote par correspondance universel (et non le vote par correspondance, ce qui est une bonne chose), 2020 sera l’élection la plus INEXACTE & FRAUDULEUSE de l’histoire. Ce sera un grand embarras pour les Etats-Unis », a tweeté le président. Retarder l’élection jusqu’à ce que les gens puissent voter correctement, en toute sécurité et sans risque ? Le président ne peut pas vraiment retarder l’élection, mais il la compromet déjà en utilisant sa position de force pour prédire qu’elle sera inexacte et frauduleuse – et il continuera presque certainement à le faire le soir de l’élection.

Selon toute vraisemblance, le résultat ne sera pas annoncé le 3 novembre 2020, et il faudra attendre que les votes arrivent et soient comptés. Mais ce n’est pas ce à quoi les Américains sont habitués, et M. Trump prendra sans doute ce temps pour essayer de convaincre quiconque l’écoutera que le jeu est truqué contre lui. (Il a déjà fait quelque chose de similaire auparavant, en 2016, lorsqu’il a affirmé qu’il aurait gagné le vote populaire s’il n’y avait pas eu des millions de votes illégaux. Il n’y avait aucune preuve à l’appui de cette affirmation).

Si Trump perd, il finira par partir. Mais il pourrait le faire d’une manière qui laisserait la démocratie américaine – sa croyance dans les élections et le transfert pacifique et légitime du pouvoir dans un état faible et en danger. S’il gagne, il sera en mesure de passer quatre années supplémentaires à éroder le service postal et à travailler avec son administration pour déterminer quels Américains peuvent exercer leur droit de vote légal.

Ce ne sont pas non plus les seuls droits que M. Trump s’est efforcé de restreindre pendant son mandat. Il y a aussi le droit de protester, il y a le droit de demander l’asile, que cette administration a essayé de bloquer ; et il y a le droit à la liberté de la presse, que cette administration a menacé de diffamation.

La position hypocrite des États-Unis sur le droit civil et le droit de vote, l’immigration et les libertés de réunion et de la presse n’a pas commencé avec Trump. Mais c’est lui qui est, à l’heure actuelle, le mieux placé pour étendre cette hypocrisie ; s’il gagne en novembre, il sera encore mieux placé pour le faire.

Jusqu’à Donald Trump, les États-Unis n’avaient jamais eu de président qui maintienne une telle emprise sur son parti. Maintenant que c’est le cas, les dispositions de la Constitution relatives à la destitution du président – par mise en accusation par la Chambre des représentants et condamnation par une majorité des deux tiers du Sénat – ont été neutralisées.

L’atout et la crise de la démocratie libérale

Les États-Unis sont-ils sur le point de changer de régime ? Cette possibilité a longtemps été considérée comme impensable dans la politique américaine. Pourtant, de nombreux citoyens, militants, experts et universitaires s’inquiètent aujourd’hui activement de l’état et de l’avenir de la démocratie américaine. De nombreuses évaluations font écho à cette anxiété. Dès 2016, dans son évaluation annuelle de la démocratie dans 167 pays, par exemple, The Economist a reclassé les États-Unis comme une « démocratie imparfaite » (par opposition à une « démocratie complète »), en grande partie en raison de l’érosion de la confiance du public dans les institutions politiques américaines, comme le montrent les enquêtes de Gallup, Pew et autres.

La présidence de Donald Trump, telle qu’elle se déroule, amplifie ces doutes. D’abord comme candidat et maintenant comme président, Trump tourne ouvertement en dérision les institutions fondamentales de la gouvernance démocratique : la presse indépendante, le système judiciaire, la bureaucratie, la validité des élections, la légitimité de la contestation démocratique et la centralité des faits dans le discours politique. Il a manifesté son soutien à la mobilisation nationaliste blanche qui a déferlé depuis son investiture. Il poursuit une vision du gouvernement qui remet en question les engagements politiques et institutionnels durement acquis du libéralisme démocratique mondial. Dans les affaires internationales, il se heurte aux plus puissants alliés démocratiques des États-Unis et admire évidemment les dirigeants autocratiques. Et moins de deux ans après le début de son mandat, le gouvernement de M. Trump est embourbé dans une enquête criminelle menée par un avocat spécial sur les liens apparents entre sa campagne présidentielle et le gouvernement russe – et sur une possible obstruction à la justice.

La présidence de M. Trump déstabilise en effet l’intégrité et la résistance du régime politique américain et l’avenir de la démocratie libérale aux États-Unis. Les préoccupations exprimées couvrent tout l’éventail politique et se retrouvent chez les électeurs, les militants et les élites. Bien entendu, certains observateurs plus optimistes ont noté que les institutions politiques américaines ont déjà été confrontées à de graves menaces – de la guerre de Sécession aux raids de Palmer, du maccarthysme au Watergate – et que le système politique américain a réussi à se rétablir. Pourquoi la présidence de Trump n’est-elle pas considérée comme un défi politique normal à un ordre politique libéral établi ? Pourquoi cette crainte malgré l’héritage de la résilience ?

En adoptant une perspective historique et comparative de la politique américaine, nous suggérons que la crainte n’est pas un simple alarmisme. Nous soutenons que l’élection et la gouvernance du président Trump se recoupent avec trois conditions de la politique américaine : un présidentialisme bipartite polarisé ; une polarité fondamentalement divisée sur l’appartenance et le statut dans la communauté politique ; et l’érosion des normes démocratiques au niveau de l’élite et de la masse. Aucune de ces conditions n’est nouvelle en soi, mais – et c’est là notre point essentiel – leur combinaison l’est. Ces trois conditions se renforcent et se nourrissent les unes des autres ; elles produisent une nouvelle configuration qui diffère des moments de crise passés dans la politique américaine.

Notre objectif est de proposer une approche analytique de la présidence Trump qui s’inspire des traditions du développement politique américain et de la politique comparée. Une perspective historique et de développement nous permet d’évaluer la politique américaine contemporaine par rapport à des épisodes antérieurs de stress démocratique, et éclaire les processus de changement qui ont produit ce moment et continueront à façonner le cours de la politique à l’avenir. De même, la comparaison transnationale nous permet de situer la présidence de Trump dans un contexte mondial plus large de défis populistes et nationalistes croissants à l’ordre international libéral, ainsi qu’aux partis d’établissement et aux élites politiques qui l’ont construit. Elle nous permet également de comprendre les États-Unis comme un cas de phénomène plus large de fragilité du régime qui est bien compris par les spécialistes des reculs et des effondrements démocratiques. Notre argument place délibérément le moment politique actuel dans un contexte historique et comparatif afin d’identifier comment l’élection du président Trump diffère qualitativement des moments passés de stress du régime, de diagnostiquer ses origines et ses antécédents, et de tracer ses conséquences possibles pour la politique américaine et mondiale.

La crise de la démocratie américaine

La croissance et l’expansion des démocraties qui ont défini le XXe siècle ont atteint leur apogée au début du XXIe siècle. Au cours de la dernière décennie, une démocratie sur six a échoué. Dans les pays du monde entier – comme la Hongrie, la Pologne, la Turquie et le Venezuela – les autocrates ont lentement démantelé les systèmes démocratiques, ne laissant aux gouvernements qui sont pour la plupart des démocraties que le nom.

Donald Trump incite déjà ses plus ardents partisans à se révolter s’il devait perdre les élections en novembre 2020. En mettant en doute la fiabilité du vote par correspondance, il la qualifie de manière préventive d' »élection la plus truquée de l’histoire ». Les milices armées pro-trump ont occupé les capitales des états dans le cadre de la guerre des cultures pour les masques pendant la pandémie de Covid-19. S’il perd le 3 novembre 2020, comment le résultat pourrait-il être contesté, et par qui ?

Presque tous les Américains vivants ont grandi en considérant la démocratie US comme allant de soi. Jusqu’à récemment, la plupart croyaient – et agissaient comme si – le système constitutionnel était inviolable, quelle que soit l’imprudence des politiciens.

Ce n’est plus le cas. Les Américains observent avec un malaise croissant que leur système politique menace de dérailler : fermetures coûteuses du gouvernement, sièges de la Cour suprême volés, mises en accusation, inquiétudes croissantes quant à l’équité des élections et, bien sûr, l’élection d’un candidat à la présidence qui avait toléré la violence lors de rassemblements et menacé d’enfermer son rival, et qui, en tant que président, a commencé à subvertir l’état de droit en défiant la surveillance du Congrès et en corrompant les forces de l’ordre pour protéger ses alliés politiques et enquêter sur ses opposants.

Dans un sondage réalisé en 2019 par Public Agenda, 39 % des Américains ont déclaré qu’ils pensaient que leur démocratie était « en crise », tandis que 42 % ont déclaré qu’elle était confrontée à de « sérieux défis ». Seuls 15 % ont déclaré que la démocratie américaine « se porte bien ».

Le recul de la démocratie aux États-Unis n’est plus un sujet de préoccupation spéculatif. Des indices mondiaux de la démocratie bien considérés – tels que Freedom House, Varieties of Democracy et l’Economist Intelligence Unit – montrent tous une érosion de la démocratie américaine depuis 2016. Selon le classement de Freedom House, les États-Unis sont aujourd’hui moins démocratiques que le Chili, la République tchèque, la Slovénie, Taïwan et l’Uruguay – et dans la même catégorie que des démocraties plus récentes comme la Croatie, la Grèce, la Mongolie et le Panama.

Comment est-ce que l’Amérique est arrivée là ?

Les problèmes ont commencé bien avant 2016 et vont plus loin que la présidence de Donald Trump. Élire un démagogue est toujours dangereux, mais cela ne condamne pas un pays à l’effondrement démocratique. Des institutions fortes peuvent freiner les dirigeants corrompus ou à l’esprit autocratique. C’est précisément ce que la Constitution américaine a été conçue pour faire, et pendant la plus grande partie de notre histoire, elle a réussi. Le système constitutionnel américain a effectivement mis en échec de nombreux présidents puissants et ambitieux, y compris des démagogues (Andrew Jackson) et des criminels (Richard Nixon). C’est pourquoi les Américains ont toujours eu une grande confiance dans leur Constitution. Un sondage réalisé en 1999 a révélé que 85 % des Américains croyaient que c’était la principale raison du succès de leur démocratie.

Mais les constitutions ne suffisent pas à elles seules à protéger la démocratie. Même les constitutions les plus brillamment conçues ne fonctionnent pas automatiquement. Elles doivent plutôt être renforcées par des normes démocratiques fortes et non écrites.

Deux normes fondamentales sont essentielles à la démocratie : la première est la tolérance mutuelle, ou la norme consistant à accepter la légitimité de ses rivaux partisans. Cela signifie que, quel que soit notre désaccord – et même notre aversion – avec nos adversaires, nous reconnaissons qu’ils sont des citoyens loyaux qui aiment le pays tout comme nous et qui ont un droit légal et légitime de gouverner. En d’autres termes, nous ne traitons pas nos rivaux comme des ennemis.

La deuxième norme est l’abstention institutionnelle. L’abstention signifie que l’on s’abstient d’exercer son droit légal. C’est un acte d’auto-restriction délibéré, une sous-utilisation du pouvoir dont nous disposons légalement. L’abstention est essentielle à la démocratie. Considérez ce que le président américain est constitutionnellement capable de faire : Le président peut légalement pardonner à qui il veut, quand il veut. Tout président disposant d’une majorité au Congrès peut remplir la Cour suprême des États-Unis simplement en faisant passer une loi qui élargit la taille de la Cour et en pourvoyant les nouveaux postes vacants avec des alliés.

Ou alors, il faut se demander ce que le Congrès a le pouvoir constitutionnel de faire. Le Congrès peut faire taire le gouvernement en refusant de le financer. Le Sénat peut utiliser son droit de « conseil et de consentement » pour empêcher le président de pourvoir les postes vacants au sein de son cabinet ou de la Cour suprême. Et comme il n’y a guère d’accord sur ce qui constitue des « crimes et délits graves », la Chambre peut mettre en accusation le président pour pratiquement tous les motifs qu’elle choisit.

Le fait est que les politiciens peuvent exploiter la lettre de la Constitution de manière à en éviscérer l’esprit : le conditionnement des tribunaux, la mise en accusation partisane, la fermeture du gouvernement, la grâce accordée aux alliés qui commettent des crimes au nom du président, la déclaration de situations d’urgence nationale pour contourner le Congrès. Toutes ces actions suivent la lettre écrite de la loi pour en subvertir l’esprit. Le juriste Mark Tushnet appelle ce type de comportement « la dureté constitutionnelle ». Si vous examinez une démocratie défaillante ou en échec, vous trouverez une abondance de dureté constitutionnelle : par exemple, l’Espagne et l’Allemagne dans les années 1930, le Chili dans les années 1970, et la Hongrie, le Venezuela et la Turquie contemporains.

La tolérance – l’engagement commun des politiciens à exercer leurs prérogatives institutionnelles avec retenue – est ce qui empêche les démocraties de sombrer dans une spirale destructrice de blocage constitutionnel.

Les normes non écrites de tolérance mutuelle et d’abstention servent de garde-fous à la démocratie. C’est ce qui empêche une saine concurrence politique de s’engager dans le type de lutte partisane jusqu’à la mort qui a détruit les démocraties en Europe dans les années 1930 et en Amérique du Sud dans les années 1960 et 1970.

L’Amérique n’a pas toujours eu de solides garde-fous démocratiques. Elle n’en avait pas dans les années 1790, lorsque la guerre institutionnelle entre les fédéralistes et les républicains a failli détruire la République avant qu’elle ne puisse prendre racine. Elle les a perdus à l’approche de la guerre de Sécession, et ils sont restés faibles jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Pendant la plus grande partie du XXe siècle, cependant, les garde-fous américains ont été solides. Bien que le pays ait connu des attaques occasionnelles contre les normes démocratiques (par exemple, le maccarthysme dans les années 1950), les deux parties se sont largement engagées dans la tolérance et l’abstention mutuelles, ce qui a permis au système de freins et contrepoids (Checks and balances) de fonctionner. Au cours des trois premiers quarts du XXe siècle, il n’y a pas eu de mise en accusation réussie. Les sénateurs ont fait un usage judicieux de leur droit de conseiller et de consentir aux nominations présidentielles – la plupart des nominations à la Cour suprême ont été approuvées facilement, même lorsque le parti du président ne contrôlait pas le Sénat. Et en dehors du temps de guerre, les présidents se sont largement abstenus d’agir unilatéralement pour contourner le Congrès ou les tribunaux.

Pendant plus d’un siècle, le système américain de freins et contrepoids (checks and balances) a donc fonctionné. Mais là encore, le système a fonctionné parce qu’il était renforcé par des normes strictes de tolérance et d’abstention mutuelles.

Une polarisation américaine accrue

Ce que nous vivons aujourd’hui n’est pas la polarisation traditionnelle libérale-conservatrice. Les gens ne se craignent pas et ne se détestent pas les uns les autres en ce qui concerne les impôts ou la politique de santé. Les divisions partisanes contemporaines sont plus profondes que cela : elles concernent l’identité raciale et culturelle.

Rappelons que la stabilité de la démocratie américaine moderne repose, dans une large mesure, sur l’exclusion raciale. Les normes démocratiques ont été érigées par et pour une communauté politique majoritairement blanche et chrétienne, ce qui a exclu de force des millions d’Afro-Américains dans le Sud.

La société américaine s’est transformée de façon spectaculaire au cours du dernier demi-siècle. Grâce à l’immigration à grande échelle et aux mesures prises en faveur de l’égalité raciale, le pays est devenu à la fois plus diversifié et plus démocratique. Ces changements ont érodé à la fois la taille et le statut social de l’ancienne majorité chrétienne blanche d’Amérique.

Dans les années 1950, les chrétiens blancs représentaient bien plus de 90 % de l’électorat américain. Pas plus tard qu’en 1992, lorsque Bill Clinton a été élu président, 73 % des électeurs américains étaient des chrétiens blancs. Au moment de la réélection de Barack Obama en 2012, ce pourcentage était tombé à 57 % et des recherches suggèrent qu’il sera inférieur à 50 % d’ici 2024. En effet, les chrétiens blancs perdent leur majorité électorale.

Ils perdent également leur statut social dominant. Il n’y a pas si longtemps, les hommes blancs chrétiens étaient assis au sommet de toutes les hiérarchies sociales, économiques, politiques et culturelles du pays. Ils occupaient la présidence, le Congrès, la Cour suprême et les résidences des gouverneurs. Ils étaient les PDG, les présentateurs de nouvelles et la plupart des célébrités et des autorités scientifiques. Et ils étaient le visage des deux grands partis politiques.

Cette époque est révolue. Mais perdre son statut social dominant peut-être profondément menaçant. Beaucoup d’hommes blancs chrétiens ont l’impression que le pays dans lequel ils ont grandi leur est enlevé. Pour beaucoup de gens, cela ressemble à une menace existentielle.

Cette transition démographique est devenue politiquement explosive parce que les différences raciales et culturelles de l’Amérique correspondent maintenant presque parfaitement aux deux grands partis. Ce n’était pas le cas dans le passé. Encore à la fin des années 1970, les chrétiens blancs étaient divisés de manière égale entre les démocrates et les républicains.

Trois changements majeurs sont intervenus au cours du dernier demi-siècle. Premièrement, le mouvement des droits civils a entraîné une migration massive des blancs du Sud des démocrates vers les républicains, tandis que les Afro-Américains – nouvellement émancipés dans le Sud – sont devenus démocrates à une écrasante majorité. Deuxièmement, les États-Unis ont connu une vague d’immigration massive, et la plupart de ces immigrants ont fini par se retrouver au sein du parti démocrate. Et troisièmement, à partir de la présidence de Ronald Reagan au début des années 1980, les chrétiens évangéliques blancs ont afflué chez les républicains.

À la suite de ces changements, les deux principaux partis américains représentent désormais des parties très différentes de la société américaine. Les démocrates représentent une coalition arc-en-ciel qui comprend des électeurs blancs urbains et instruits et des personnes de couleur. Près de la moitié des électeurs démocrates ne sont pas blancs. Les républicains, en revanche, restent majoritairement blancs et chrétiens.

Les Américains se sont donc répartis en partis qui représentent des communautés, des identités sociales et des visions de ce qu’est et devrait être l’Amérique radicalement différente. Les républicains représentent de plus en plus l’Amérique chrétienne blanche, tandis que les démocrates en sont venus à représenter tous les autres. C’est cette division qui sous-tend la profonde polarisation du pays.

Mais ce qui rend la polarisation si dangereuse, c’est son asymétrie. Alors que la base démocrate est diversifiée et en expansion, le parti républicain représente une majorité autrefois dominante en termes de déclin numérique et de statut. Sentant ce déclin, de nombreux républicains ont commencé à craindre l’avenir. Des slogans comme « reprenons notre pays » et « rendez l’Amérique à nouveau grande » reflètent ce sentiment de péril. De plus, ces craintes ont alimenté une évolution inquiétante qui menace la démocratie : une aversion croissante des républicains pour la perte des élections.

Perdre l’élection, pas la démocratie

La démocratie exige que les partis sachent comment perdre. Les hommes politiques qui perdent des élections doivent être prêts à accepter la défaite, à rentrer chez eux et à se préparer à rejouer le lendemain. Sans cette norme de la défaite gracieuse, la démocratie n’est pas durable.

Cependant, pour que les partis acceptent de perdre, deux conditions doivent être réunies : premièrement, ils doivent se sentir sûrs que perdre aujourd’hui n’aura pas de conséquences ruineuses ; deuxièmement, ils doivent croire qu’ils ont une chance raisonnable de gagner à nouveau à l’avenir. Lorsque les dirigeants des partis craignent de ne pas pouvoir gagner les élections futures ou que la défaite constitue une menace existentielle (pour eux-mêmes ou pour leurs électeurs), l’enjeu augmente. Leur horizon temporel se raccourcit. Ils jettent le lendemain au vent et cherchent à gagner à tout prix aujourd’hui. En d’autres termes, le désespoir conduit les hommes politiques à jouer le jeu.

L’histoire offre de nombreux exemples de la façon dont la peur de perdre conduit les partis à subvertir la démocratie. En Europe, avant la Première Guerre mondiale, de nombreux conservateurs traditionnels étaient hantés par la perspective d’étendre l’égalité des droits de vote à la classe ouvrière. En Allemagne, par exemple, les conservateurs considéraient l’égalité du suffrage (masculin) comme une menace non seulement pour leurs propres perspectives électorales, mais aussi pour la survie de l’ordre aristocratique. (Un dirigeant conservateur allemand a qualifié le suffrage intégral et égal entre hommes d' »attaque contre les lois de la civilisation »). Les conservateurs allemands ont donc joué le jeu, se livrant à des manipulations électorales rampantes et à une répression pure et simple tout au long de la Première Guerre mondiale.

Aux USA, les démocrates du Sud ont réagi de la même manière à l’émancipation des Afro-Américains à l’époque de la Reconstruction, qui était prévue par le Quinzième amendement. Comme les Afro-Américains représentaient une majorité ou une quasi majorité dans la plupart des états post-confédérés, leur émancipation a mis en péril la domination politique des démocrates du Sud et a potentiellement menacé tout l’ordre racial. Considérant l’émancipation des Noirs comme une menace existentielle, les démocrates du Sud ont joué le jeu. Entre 1885 et 1908, les 11 états post-confédérés ont adopté des lois établissant des taxes électorales, des tests d’alphabétisation, des exigences en matière de propriété et de résidence, ainsi que d’autres mesures visant à priver les Afro-Américains de leur droit de vote et à consolider la domination du Parti démocrate : Le taux de participation des électeurs noirs dans le Sud est passé de 61 % en 1880 à seulement 2 % en 1912. Refusant de perdre, les démocrates du Sud ont privé près de la moitié de la population du droit de vote, inaugurant ainsi près d’un siècle d’autoritarisme dans le Sud.

Aujourd’hui, le gouvernement montre des signes d’une panique similaire. Les perspectives électorales des républicains s’amenuisent. Ils restent un parti chrétien majoritairement blanc dans une société de plus en plus diversifiée. En outre, les jeunes électeurs les désertent. En 2018, les personnes âgées de 18 à 29 ans ont voté démocrate par une marge de plus de 2 pour 1, et celles dans la trentaine ont voté démocrate à près de 60 %.

La démographie n’est pas une fatalité, mais comme les républicains californiens l’ont appris après avoir adopté une position anti-immigration dure dans les années 1990, elle peut punir les partis qui résistent aux changements de la société. La diversité croissante de l’électorat américain a rendu plus difficile pour le parti républicain l’obtention de majorités nationales. En effet, le GOP (Parti républicain) a remporté le vote populaire lors d’une seule élection présidentielle au cours des 30 dernières années.

Aucun parti n’aime perdre, mais pour les républicains, le problème est amplifié par la perception croissante au sein de la base que la défaite aura des conséquences catastrophiques. Comme nous l’avons noté ci-dessus, de nombreux républicains chrétiens blancs craignent d’être sur le point de perdre non seulement les élections, mais aussi leur pays.

Donc, comme les anciens démocrates du Sud, les républicains ont commencé à jouer les sales coups. La diminution des horizons électoraux et la perception croissante d’une menace existentielle ont encouragé une mentalité de « gagner maintenant à tout prix ». Cette mentalité s’est surtout manifestée dans les récents efforts visant à faire pencher la balance électorale. Depuis 2010, une douzaine d’états dirigés par les républicains ont adopté de nouvelles lois rendant plus difficile l’inscription ou le vote. Les gouvernements républicains au niveau des états et au niveau local ont fermé des bureaux de vote dans des quartiers à prédominance afro-américaine, ont purgé les listes électorales et ont créé de nouveaux obstacles à l’inscription et au vote. En Géorgie, par exemple, une « loi sur la concordance exacte » de 2017 a permis aux autorités de rejeter les formulaires d’inscription des électeurs dont les informations ne « correspondaient pas exactement » aux dossiers existants. Lors de la course au poste de gouverneur de la Géorgie en 2018, Brian Kemp, alors Secrétaire d’état de la Géorgie et aujourd’hui gouverneur de ce pays, a tenté d’utiliser cette loi pour invalider des dizaines de milliers de formulaires d’inscription, dont la plupart provenaient d’Afro-Américains. Il a également purgé des centaines de milliers d’électeurs des listes électorales. Bien que ces initiatives soient moins flagrantes que celles de Jim Crow, la logique sous-jacente est similaire : les partis représentant des majorités craintives et en déclin ont recours, en désespoir de cause, à une politique sale.

Conclusion : Comment préserver la démocratie américaine ?

L’élection de novembre 2020 est cruciale. La réélection de M. Trump accélérerait les tendances destructrices que nous avons observées au cours des quatre dernières années : l’érosion des normes démocratiques, l’abandon des pratiques démocratiques établies, une attaque soutenue contre l’état de droit et l’enracinement plus poussé du régime partisan des minorités. Si la présidence de Trump devait se prolonger jusqu’en 2024, nous craignons que la démocratie américaine ne devienne méconnaissable.

Jusqu’à présent, deux contrôles intégrés dans le système politique n’ont pas réussi à protéger le pays contre la montée d’un démagogue. Tout d’abord, les dirigeants républicains ont abdiqué leurs responsabilités de gardiens de la démocratie en permettant à un candidat autoritaire de remporter leur investiture présidentielle et en s’efforçant ensuite de le faire élire. Deuxièmement, comme nous l’avons noté plus haut, le système de freins et contrepoids (checks and balances) n’a pas réussi à empêcher les abus présidentiels ; dans un contexte d’extrême polarisation, même l’institution de la destitution était inefficace.

L’échec du contrôle des partis et de la surveillance du Congrès laisse l’Amérique avec un dernier contrôle institutionnel : les élections de novembre 2020.

C’est pourquoi l’équité des élections de 2020 est une préoccupation centrale. Le président Trump n’a pas les moyens d’utiliser les techniques les plus courantes de l’autocratie : il ne peut pas annuler l’élection, empêcher son rival de se présenter ou la voler par le biais d’une fraude pure et simple. Toutefois, il peut être en mesure de manipuler l’élection de manière plus subtile.

La crise actuelle de la santé publique pourrait permettre à l’administration de déployer une stratégie inhabituelle de manipulation électorale qu’on peut qualifier de négligence malveillante. Considérez ceci : la pandémie de COVID-19 persistera selon toute vraisemblance pendant la saison électorale. Partout où le virus existe, les risques de vote en personne conduiront de nombreux Américains à renoncer complètement à leur vote. De nombreux volontaires des bureaux de vote, qui sont généralement des Américains plus âgés, choisiront également, et c’est compréhensible, de rester chez eux, ce qui pourrait entraîner une réduction considérable du nombre de bureaux de vote. Comme nous l’avons vu dans le Wisconsin en avril 2020, il en résultera de longues files d’attente, ce qui dissuadera les électeurs qui manquent de temps, ont des difficultés à rester debout pendant des heures ou craignent la contagion. Si les conditions sont suffisamment sévères, on pourrait connaître une forte baisse de la participation, ce qui pourrait fausser considérablement les résultats. Et si les obstacles au vote sont plus importants dans les villes, comme ce fut le cas dans le Wisconsin, cela pourrait fausser les résultats – sans qu’il y ait de véritable fraude – en faveur de M. Trump.

Pour protéger la santé des électeurs et l’équité de l’élection, une option de vote par correspondance devrait être offerte à tous les Américains qui en ont besoin. Malheureusement, la Maison Blanche s’est publiquement opposée aux efforts visant à étendre les options de vote par correspondance et, dans de nombreux états, le parti républicain a contesté ces initiatives devant les tribunaux.

On suppose souvent qu’il faut enfreindre ou changer les règles pour subvertir la démocratie. Mais ce n’est pas toujours vrai. Lorsque l’évolution des conditions rend impossible la pratique de la démocratie comme lorsqu’une pandémie rend le vote en personne dangereux, le fait de ne pas agir – de ne pas mettre à jour les règles et procédures – peut en soi subvertir la démocratie. La négligence malveillante est une forme insidieuse de dureté constitutionnelle. Il n’est guère illégal de ne pas agir ou de ne pas adopter de législation. Le maintien du système de vote traditionnel – qui a fonctionné dans le passé – ne semble pas très autoritaire. En fait, cela peut même sembler prudent à première vue.

En outre, une élection chaotique et à faible participation ne violerait aucune loi. À proprement parler, il serait constitutionnel. Mais ne rien faire à un moment où une pandémie menace la capacité des citoyens à voter, affectant potentiellement le résultat d’une élection présidentielle, serait un acte de négligence malveillante – et potentiellement la plus grande subversion de la démocratie américaine depuis Jim Crow.

