Ras-le-bol. Au Maroc, les principaux partis d’opposition à savoir le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et l’Istiqlal affirment, ce mardi dans un communiqué conjoint, que le gouvernement El Othmani ne dispose pas des « qualités nécessaires pour résoudre les problèmes de la nation » surtout en cette période de crise.

« Le gouvernement a non seulement persisté dans son mépris de l’opposition et des attentes du peuple marocain qui souffre de la pandémie…mais il continue de faire peu de cas des priorités des Marocains en se préoccupant davantage d’une lutte politicienne sans fin majorité/majorité… », s’indignent les trois partis.

Ils ont par ailleurs décidé d’inaugurer la rentrée politique et parlementaire par « la formation d’une commission d’enquête sur l’équité territoriale et sur la façon avec laquelle le gouvernement traite l’ensemble des régions et communes ».

Dans ce communiqué, ils attirent l’attention qu’ils « n’hésiteraient pas, si nécessaire et à travers leur représentativité parlementaire, à mettre en œuvre tous les mécanismes efficaces de contrôle prévus par la Constitution face au gouvernement ».

En d’autres termes « une motion de censure » ?

Voici le texte intégral en arabe de ce communiqué conjoint dont Article19.ma a reçu une copie:

Le communiqué conjoint :

« Partant de leur responsabilité nationale, de la place que leur confère la Constitution et de leur légitimité représentative acquise par les voix des citoyennes et des citoyens qui leur ont accordé leur confiance, et prenant en considération leur choix d’une opposition patriotique, démocratique et constructive, les partis de l’authenticité et de la modernité, de l’Istiqlal et du progrès et du socialisme n’ont cessé d’attirer l’attention du gouvernement sur les insuffisances qui entachent sa gestion des répercussions profondes de la pandémie du Covid-19, tout en présentant des alternatives à ce sujet, au moment où il apparait clairement que le gouvernement et sa majorité ont d’autres priorités que celles attendues par les Marocains et dont les contours ont été définies par Sa Majesté le Roi, avec audace et engagement, à travers les orientations claires contenues dans Ses derniers discours.

Le gouvernement a non seulement persisté dans son mépris de l’opposition et des attentes du peuple marocain qui souffre de la pandémie du nouveau Coronavirus et de ses répercussions désastreuses, mais il continue de faire peu de cas des priorités des Marocains en se préoccupant davantage d’une lutte politicienne sans fin majorité/majorité et en concentrant tous ses efforts sur des questions électoralistes de façon honteuse qui creuse davantage le manque de confiance et de crédibilité.

Les trois partis d’opposition, tout en dénonçant le mépris du gouvernement pour les priorités du peuple marocain, réaffirment que la question qui devait et doit encore être placée en tête des priorités est celle de la santé publique et des moyens d’endiguer la propagation de la pandémie, ainsi que la recherche des alternatives à même d’immuniser l’économie nationale tout en préservant les emplois, la résolution des problèmes sociaux d’actualité des citoyens qui ont perdu leur emploi, qui ont vu fondre leur pouvoir d’achat et qui ne disposent d’aucune couverture sociale, dans différents secteurs qui sont en proie à une profonde crise en l’absence de réponses concrètes du gouvernement.

Les partis d’opposition, en prenant acte des dispositions du projet de loi de finances 2021 présenté par le gouvernement, le considèrent comme un projet décevant, dépourvu d’une vision politique et du sens et de l’audace de la recherche des solutions, incapable d’apporter des solutions aux attentes réelles des Marocains en plus d’être un projet qui répète les mêmes approches en mal d’efficacité et d’efficience.

Si notre pays aspire à surmonter cette étape difficile et à faire face aux répercussions de la pandémie, force est de constater que le gouvernement manque d’audace, de cohésion, de compétence dans la gestion et de la capacité à trouver les alternatives, les défendre et communiquer à leur sujet.

Ce gouvernement ne dispose pas en effet de ces qualités nécessaires pour résoudre les problèmes de la nation et du peuple dans toutes les circonstances surtout lors des périodes de crise.

En plus, le gouvernement concentre ses efforts et mobilise toute son énergie dans des luttes intestines et les critiques à l’endroit des composantes de la scène politique nationale.

Ainsi, les trois partis réaffirment, encore une fois, leur ferme engagement à poursuivre leurs missions institutionnelles et auprès des citoyens, avec patriotisme, responsabilité et détermination, et soulignent qu’ils n’hésiteraient pas, si nécessaire et à travers leur représentativité parlementaire, à mettre en œuvre tous les mécanismes efficaces de contrôle prévus par la Constitution face au gouvernement.

Dans ce cadre, les trois partis d’opposition ont décidé d’inaugurer la rentrée politique et parlementaire par la formation d’une commission d’enquête sur l’équité territoriale et sur la façon avec laquelle le gouvernement traitel’ensemble des régions et communes. »

Article19.ma