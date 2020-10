Éducation. « English at Home » ou apprendre l’Anglais chez-soi, tel est le nouveau programme d’enseignement de la langue anglaise que vient de lancer en ligne l’Association culturelle américaine au Maroc (The American Cultural Association « ACA« ).

Ce programme lancé sur Facebook propose des cours en live pour trois niveaux : primaire, secondaire et universitaire avec à chaque fois des thèmes précis et des invités spéciaux.

L’ACA est une association maroco-américaine à but non lucratif qui a notamment pour mission de gérer les Centres d’enseignement de l’Anglais (American Language Centres « ALC ») au Maroc.

Les ALC ont été créée dans les années 50 par l’ambassade des États-Unis dans le but d’enseigner l’Anglais avant de confier leur gestion dans les années 1970 à l’ACA. Le but des deux entités est de « promouvoir de bonnes relations et la compréhension entre les peuples des États-Unis et du Maroc à travers l’échange de langues et d’idées ».

L’ACA est impliquée dans diverses activités, notamment l’enseignement de l’Anglais et de l’Arabe, la formation des enseignants et diverses activités culturelles dans ses différents centres.

Article19.ma