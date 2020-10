Opposition. Le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a vivement critiqué les dispositions du projet de loi de finances 2021 surtout en ce qui concerne les faibles ressources allouées aux infrastructures hospitalières et au chantier de la digitalisation de l’enseignement, fustigeant au passage l’« anéantissement » de la classe moyenne par l’imposition d’une taxe sur la solidarité pour les revenus supérieurs à 10.000 DH par mois.

«On s’attendait après les derniers discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de la Fête du trône et l’ouverture de l’actuelle session législative à ce que le gouvernement amorce un saut qualitatif au niveau des ressources allouées aux infrastructures hospitalières, puisqu’il serait illusoire de vouloir instaurer la généralisation de la couverture médicale sans mettre en place la capacité litière nécessaire au niveau national », a affirmé le président du groupe parlementaire du PAM à la Chambre des représentants, M. Rachid El Abdi lors de l’examen du projet de loi de finances 2021.

La même remarque s’applique à l’école publique dont les ressources budgétaires n’ont connu aucun changement notoire dans le projet de loi de finances, surtout que les derniers mois ont démontré le besoin prioritaire d’une stratégie de numérisation dans l’enseignement, car il est impossible de continuer à adopter le modèle d’une école traditionnelle qui prive les élèves et le corps enseignants des possibilités incroyables qu’offre le numérique, a ajouté M. El Abdi.

« NON…NON à la paupérisation et à l’anéantissement de ce qui reste de la classe moyenne », a martelé le chef du groupe parlementaire du PAM au sujet de la volonté du gouvernement d’instaurer une taux de solidarité sur les revenus supérieurs ou égaux à 10.000 dh par mois en vue de faire face aux dépenses occasionnées par la lute contre la propagation du nouveau Coronavirus.

+ L’impôt de solidarité doit se faire dans un cadre équitable +

Le PAM n’est pas contre l’instauration d’un impôt de solidarité, mais cela doit se faire dans un cadre équitable, car l’introduction d’une nouvelle taxe sur les salaires moyens risque d’aggraver les souffrances de la classe moyenne, a-t-il argumenté précisant qu’il est inconcevable de considérer un revenu mensuel de 10.000 DH comme une forme de richesse surtout dans le contexte actuel marqué par la cherté de la vie.

M. El Abdi a battu en brèche la politique libérale « sauvage » adoptée par le gouvernement durant les deux derniers mandats législatifs et ayant abouti à l’anéantissement de la classe moyenne, ce qui a impacté tous les rôles mondialement reconnus à cette classe en ce qui concerne notamment la stabilité et le développement des sociétés.

Le chef de file des députés du PAM a fait savoir que son groupe présentera un amendement sur ce point lors de l’examen détaillé du projet de loi de finances.

M. El Abdi a relevé qu’il ne permettrait pas que la pandémie du Covid-19 soit utilisée par le gouvernement comme prétexte en vue de de« cacher » des crises qui existaient avant l’apparition du virus, car «notre situation actuelle aurait été meilleure si nous avions une grande immunité pour gérer cette pandémie ».

« Si le bilan des politiques antérieures a déterminé le niveau modeste de la riposte de notre pays à cette crise en dépit des énormes sacrifices de l’ensemble des couches sociales, c’est parce que les priorités du gouvernement et de sa majorité n’ont pas été toujours à la hauteur de la mission dont ils ont été investis par les électeurs, et nous pouvons même affirmer, sans aucune exagération, que les calculs politiciens et les intérêts partisans ont pris le dessus sur les priorités », a-t-il déclaré.

Il en veut pour preuve le débat « stérile » sur les lois électorales et qui « heurte le sentiment des Marocains », alors que les conditions de vie des citoyens se sont aggravées par la pandémie au point de perdre, pour une large frange de la société, ses sources de revenus quotidiens.

+ « Neuf années de gestion gouvernementale, d’agitation, de fausses promesses et de critiques ininterrompues de l’opposition… » +

M. El Abdi a indiqué qu’en dépit des larges prérogatives conférées à l’exécutif par la nouvelle Constitution de 2011, le gouvernement n’a pas réussi à être à la hauteur de ses promesses électorales et des attentes du peuple marocain avec un bilan « catastrophique » révélé au grand jour par la pandémie du Covid-19.

« Neuf années de gestion gouvernementale, d’agitation, de fausses promesses et de critiques ininterrompues de l’opposition, et on découvre au final que le 1/3 des Marocains travaillent dans l’informel et que nos hôpitaux n’ont pas réussi à résister face à quelques milliers de patients dans un pays de 36 millions d’habitants ! », s’est exclamé le président du groupe parlementaire du PAM.

Il s’est élevé également contre le recours aux solutions faciles de financement comme l’endettement, la faible résistance de l’économie à la dernière crise, le modèle industriel basé sur l’implantation de sociétés étrangères et le faible développement de l’agriculture à cause de sa dépendance aux précipitations.

Concernant la croissance économique, il a relevé que l’une des grandes promesses du gouvernement après l’adoption de la Constitution en 2011 était la réalisation d’un taux de croissance de 7 PC.

« Nous avions tous applaudi, mais, hélas, l’année 2012 a pris fin avec un taux de 3 PC », a-t-il rappelé.

« Les années se suivent et les échecs aussi pour le gouvernement, puisqu’en 2013, l’économie marocaine n’a enregistré qu’une progression de 4,5 pc de son PIB en dépit d’une bonne saison agricole », a-t-il ajouté précisant que le taux moyen de croissance a été de 3,2 PC durant les deux derniers mandats du gouvernement, soit moins que la moitié du taux promis !

+ Le manque d’engagement du gouvernement El Othmani… +

Le comble, a-t-il dénoncé, est que ces taux n’ont pas observé une courbe ascendante, mais dépendaient des aléas conjoncturels, que ce soit le climat ou la demande extérieure, sachant que la diversification des partenaires était toujours un choix stratégique du Maroc sous le leadership de SM le Roi.

Est-il concevable que les 1000 accords signés par le Maroc avec les pays africains, avec leurs marchés prometteurs, n’aient aucune incidence sur le taux de croissance de son économie, s’est-il interrogé pour fustiger le manque d’engagement du gouvernement dans l’exploitation de la dynamique d’ouverture sur le monde extérieur lancée par SM le Roi pour le développement de l’économie nationale.

Le plus inquiétant est que ces chiffres décevants ne cadrent plus avec le taux de croissance démographique enregistré au Maroc ces dernières années, avec comme conséquence l’augmentation du nombre des jeunes à la recherche d’un emploi, a-t-il noté soulignant que le chômage des jeunes demeure un « point noir » dans la politique du gouvernement durant ces deux derniers mandats, en ce sens que, selon les chiffres du Haut-commissariat au plan, le taux de chômage, qui était de 8,9 pc en 2011, a grimpé à 9 pc en 2012, 9,2 pc, 9,9 pc, 9,7 pc, et 9,4 pc et 10,2 pc.

C’est là la situation réelle qu’élude le gouvernement en dépit de ses conséquences dangereuses sur la stabilité du pays, dont la multiplication des protestations des jeunes dans les zones marginalisées et ayant donné lieu à des affrontements et des arrestations, a-t-il ajouté.

Article19.ma