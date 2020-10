Débat. Au Maroc, la vaccination de masse contre la Covid-19 ne peut se faire que par l’engagement de toute la société, a souligné samedi à Rabat, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Dr. Azeddine Ibrahimi.

S’exprimant dans le cadre des travaux du 4è congrès international de la Société marocaine de médecine d’urgence (SMMU), M. Ibrahimi a fait savoir qu’il « espère qu’on pourra intégrer le maximum de personnes dans ce projet » de vaccination, arguant qu’il s’agit « d’une question de vies ou de morts ».

Mettant l’accent sur le principe de l’immunité acquise, le spécialiste a estimé qu' »on devra vacciner pour pouvoir être sûrs de limiter l’infection par le nouveau coronavirus », expliquant par cela qu’il y aura moins d’hôtes qui permettront la dissémination du virus.

M. Ibrahimi s’est, toutefois, arrêté sur les effets indésirables de la vaccination de masse, soulignant à cet égard qu’il faut aller vers « le vaccin idéal ou parfait » pour s’assurer que ce dernier ne provoquera pas de problèmes sur la santé des gens.

Interpellé sur la vaccination contre la grippe saisonnière, M. Ibrahimi a expliqué que « certains pensent qu’elle augmenterait l’immunité générale », mais seul le strict respect des mesures de prévention permettra de lutter efficacement, pour le moment, contre la Covid-19.

Le 4è congrès international de la SMMU a proposé, durant deux jours (vendredi et samedi), en format semi-présentiel, des conférences et des ateliers sur des sujets intéressant le domaine des urgences dans tous ses aspects, la crise de la Covid-19 et ses effets multiformes, ainsi que son retentissement sur le personnel soignant.

Plus tôt dans la journée, elle a rendu hommage à deux médecins urgentistes pour leurs efforts et leur dévouement à la profession et remis un prix à deux étudiantes en 5è année de médecine dans le but de mettre en valeur la recherche scientifique dans le domaine de la médecine.

Article19.ma