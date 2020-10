Soap opera? La cour d’appel de Marrakech a décidé mercredi de reporter au 11 novembre la poursuite de l’examen de l’affaire « Hamza mon bb » après avoir entendu les trois mises en cause dans ce dossier qui sont poursuivies en état d’arrestation.

Selon alyaoum24.com, l’audience de ce mercredi a été marquée par l’absence de la chanteuse Dounia Batma, qui est poursuivie en état de liberté et qui a été dispensée par la cour d’assister aux audiences en raison de son état de santé à la suite de son accouchement.

La même source a ajouté que l’audience a été consacrée à l’audition des accusés sur les actes criminels qui leur sont reprochés, soulignant que les mis en cause ont rejeté toutes les charges retenues à leur encontre alors que leurs avocats ont demandé un allégement des peines prononcées en première instance.

Le tribunal de première instance de Marrakech avait condamné, en juillet dernier, la chanteuse Dounia Batma, poursuivie en état de liberté, à 8 mois de prison ferme, et sa soeur et une autre accusée, qui sont en état d’arrestation, respectivement, à un an et à un an et demi de prison ferme.

A noter que les accusés sont poursuivis dans le cadre de cette affaire, chacun en ce qui le concerne, pour « participation à l’accès frauduleux au système informatique de données », « participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système », «diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement », « diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation », ainsi que pour « participation et chantage ».

