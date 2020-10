C’est un citoyen marocain, il s’appelle Hamza Tarik. Mais il est plus connu sous le nom « Patruc Official » sur « Instagram » et il a décidé de partager en photos et vidéos sa traversée en « Patera » du Maroc aux Iles Canaries.

Pour l’instant jeune aventurier a été suivi par plus de 20 000 followers.

Il raconte ainsi son voyage clandestin à bord de l’embarcation de fortune, avec le soutien de plusieurs autres jeunes ayant également mis leur vie à risque pour tenter leur chance en Europe.

Malgré les dangers de la mer et les risques de naufrage, le jeune marocain a réussi en fin de compte à rejoindre Lanzarote, aux Îles Canaries.

Il a filmé sa petite personne au bord d’une plage, le sourire aux lèvres. Et pour terminer, Ssi Hamza remercie Allah d’être arrivé sain et sauf.

No comment!

Article19.ma