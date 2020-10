Le programme « Istitmar » a permis de créer 18.000 nouveaux emplois et d’investir 2 MMDH dans les petites et moyens entreprises (PME) durant la période de la crise sanitaire liée à Covid-19, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

En réponse à une question centrale autour de « La réhabilitation des PME » à la Chambre des conseillers, M. Elalamy a expliqué que le ministère a lancé de nouveaux programmes qui ont porté leurs fruits, notant qu’il s’agit du programme « Istitmar » ayant permis de créer 18.000 offres d’emploi et d’investir 2 MMDH dans les PME, en plus de trois autres programmes, à savoir « Mowakaba », « Tatwir » et « Nawat ».

Il a, dans ce sens, indiqué que l’Agence nationale pour la promotion de la PME (ANPME) œuvre quotidiennement avec ces entreprises pour trouver des solutions permettant de réaliser les résultats escomptés, ajoutant que pendant la crise sanitaire, qui a touché toutes les entreprises, de nouveaux programmes ont été lancés afin de leur apporter le soutien technique nécessaire.

Après avoir mis en avant l’importance de l’Agence dans l’accompagnement de ces entreprises, le responsable gouvernemental a précisé que ces entreprises ont été affectées, à des degrés différents, par les répercussions de la pandémie, notant que le secteur du tourisme a été le plus touché, tandis que celui de l’industrie a été le moins impacté, puisque les exportations ont crû par rapport à l’année 2019, à l’exception du secteur de l’aéronautique.

