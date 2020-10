Le renforcement de la coopération militaire bilatérale, particulièrement en matière d’interopérabilité et d’échange d’expérience et d’expertise entre les deux Forces armées, a été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’administration de la défense nationale, Abdeltif Loudyi, et le Général de corps d’armée, John Lorimer, Haut conseiller à la défense Britannique, chargé de la région MENA.

Lors de ces entretiens, les deux parties se sont également félicités des relations historiques d’amitié et de coopération militaire entre les deux Royaumes.

La coopération militaire maroco-britannique est régie par un Accord-cadre de coopération militaire et technique et un Accord sur le statut des forces (SOFA), a précisé une communiqué de l’Administration de la Défense Nationale, relayé par l’agence MAP.

Selon la même source, des Commissions militaires mixtes se tiennent alternativement à Rabat et à Londres pour se pencher sur les différents aspects de la coopération militaire entre les Forces armées des deux Royaumes.

Arrived @UkinMorocco 🇬🇧and have been warmly welcomed by the Ambassador Mr Simon Martin. Looking forward to strengthening our relationships with @MoroccanArmed 🇲🇦over the coming days. pic.twitter.com/KgXaU3XBD0

— DSAME – Sir John Lorimer (@DSAME_Defence) October 19, 2020