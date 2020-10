Insolite. Le tribunal administratif du Bade-Wurtemberg, en Allemagne, a décidé vendredi qu’un musulman ayant refusé de serrer la main d’une femme ne devrait pas recevoir la citoyenneté allemande, rapporte la radio allemande Deutsche Welle son site web.

L’homme, un médecin libanais de 40 ans, qui était arrivé en Allemagne en 2002, a déclaré qu’il refusait de serrer la main des femmes pour des raisons religieuses, raisons que ne pouvait accepter le tribunal. Ce dernier a jugé que celui qui rejette une poignée de main en raison d’une « conception fondamentaliste de la culture et des valeurs » parce qu’il considère les femmes comme « un danger de tentation sexuelle » rejette aussi « l’intégration des conditions de vie allemandes ».

Promesse à sa femme

Le médecin, qui a étudié la médecine en Allemagne et y travaille comme médecin principal dans une clinique, avait demandé la nationalité allemande en 2012, en signant à ce sujet une déclaration de loyauté à la constitution allemande. Il a réussi le test de naturalisation avec le meilleur score possible.

Néanmoins, il n’a pas obtenu la citoyenneté parce qu’il a refusé de serrer la main d’une fonctionnaire lors de la remise du certificat de naturalisation en 2015. La responsable en question a donc retenu le certificat de nationalité et a rejeté sa demande. Il a alors soutenu qu’il avait promis à sa femme de ne pas serrer la main d’une autre femme.

Suite à sa décision, le tribunal a déclaré que l’homme pouvait faire appel devant le Tribunal administratif fédéral en raison de l’importance de l’affaire.

Les poignées de main « profondément enracinée » dans la culture allemande

Le Tribunal a décrit la poignée de main comme un rituel de salutation et d’adieu non verbal, indépendament du sexe des parties impliquées, ajoutant que la pratique remonte à des siècles.

Le juge a conclu que la poignée de main a également une signification juridique, en ce sens qu’elle symbolise la conclusion d’un contrat.

La poignée de main est donc « profondément enracinée dans la vie sociale, culturelle et juridique, qui façonne la façon dont nous vivons ensemble », a déclaré le juge.

Le tribunal a estimé que quiconque refuse de serrer la main pour des raisons sexospécifiques enfreint l’égalité inscrite dans la constitution allemande.

De plus, le refus de l’homme dans cette affaire a eu pour effet de valider une « vision salafiste » sur les relations entre hommes et femmes, soulignant que cela ne fait aucune différence que l’homme ait maintenant déclaré qu’il ne serrera pas la main des hommes non plus.

Le juge s’est, par ailleurs, dit convaincu que la pratique de la poignée de main survivrait à la pandémie de Covid-19.

Article19.ma