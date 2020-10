Par Dr Jaouad Mabrouki*

Je me demande toujours pourquoi seule la femme porte les voiles en se laissant guider par l’homme qui se contente de souffler et d’orienter le vent selon ses désirs?

Ce torchon, quels que soient sa couleur et ses motifs fleuris ou géométriques, porté par la femme est responsable de son rabaissement en faisant de l’homme le capitaine.

La femme et l’homme sont ensemble sur le même navire, alors pourquoi l’un commande tandis que l’autre porte les voiles ? Pourquoi pas l’inverse ? Pourquoi n’échangent-ils pas leurs rôles régulièrement ?

Pire encore, et bien que ce soit l’homme qui décide du sens du vent, si le navire prend une mauvaise direction, c’est toujours de la faute de la femme qui porte mal les voiles !

Comment la société peut-elle évoluer avec une aile cassée, une aile brimée, une aile brisée ?

Oui, la société est comme un oiseau à deux ailes. L’une est représentée par l’homme et l’autre par la femme et si elles ne sont pas égales et synchrones, l’oiseau de la société ne pourra jamais voler.

Le navire est comme la religion. Tous deux sont dirigés par des hommes et jamais par des femmes. Pire encore, dans ces deux entreprises, les femmes ne sont même pas associées au poste principal de commande.

La religion est comme le navire, tous deux sont fabriqués par des hommes et jamais par des femmes. Aucune femme n’est à la commande d’une seule religion parmi toutes celles existant et sans aucune exception. Je me demande pourquoi Dieu n’a jamais expérimenté la femme comme prophète et à la tête d’au moins une seule religion ? Trouvez-vous ceci équitable?

Pourquoi mes chères compatriotes vous laissez-vous guider, emprisonner et porter les voiles ?

N’est-il pas temps de prendre les commande de votre navire?

N’est-il pas temps de dire aux hommes « Halte ! », nous allons guider ensemble le navire de la vie, le navire de la société, c’est à votre tour maintenant de porter les voiles et nous allons vous montrer comment nous commandons?

N’est-il pas temps mesdames de mettre en évidence la beauté de votre corps de commandement et cesser de vous laisser diriger par les hommes ?

N’est-il pas temps de jeter les voiles et l’ancre et de descendre de ce voilier d’esclavage ?

Laissez les hommes guider seuls un instant le navire s’ils en sont capables et soyez certaines que sans la beauté de vos talents et votre intelligence, le voilier échouera sans le moindre doute.

Enlevez les voiles, quittez le navire, changez de cap, les hommes sont aveugles et vous conduisent à la noyade!

*Docteur Jaouad MABROUKI, Psychiatre, Chercheur, Expert en psychanalyse de la société marocaine et arabe

