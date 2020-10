Le groupe CHRYSO, l’un des leaders mondiaux de la chimie des matériaux de construction, a annoncé jeudi la signature d’un accord portant sur une prise de participation majoritaire dans la société marocaine APTEX.

Présente depuis plus de trente ans au Maroc, la marque CHRYSO bénéficie d’une solide réputation auprès des clients et l’entreprise a développé une très bonne connaissance des enjeux locaux du marché de la construction, a rapporté le site « Buisnesswire.com », ajoutant que « ses solutions se sont notamment distinguées sur les plus grands chantiers de ces dernières années ».

APTEX, acteur local reconnu pour son expertise, opère depuis 2018 dans le domaine de la chimie de la construction, et dispose d’une unité de production et d’un laboratoire à Casablanca.

« Nous nous réjouissons de nous associer à une structure internationale offrant d’importants moyens de développements et d’une forte culture de l’innovation », a indiqué Mohamed Benlyamani, fondateur d’APTEX, cité par le site.

La joint-venture CHRYSO- APTEX apportera à ses clients (cimentiers, fabricants du béton et du préfabriqué…) une offre complète de solutions et produits pour béton, ciment, et services dédiés.

« Par cette prise de participation majoritaire, nous pérennisons notre relation de long date avec nos clients marocains et renforçons notre ancrage local au Maroc. Nous accélèrerons ainsi le déploiement de nouvelles technologies et accompagnerons les industriels dans le développement de matériaux de construction performants et respectueux de l’environnement », a souligné Thierry Bernard, PDG de CHRYSO.

Selon « Buisnesswire.com », CHRYSO poursuit sa stratégie de croissance dans des pays bénéficiant d’une forte dynamique du secteur de la construction et du marché du béton à forte valeur ajoutée.

L’opération reste soumise à l’approbation des autorités compétentes qui devrait intervenir d’ici la fin de l’année en cours.

