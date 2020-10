L’usine automobile Dacia du groupe Renault à Mioveni, en Roumanie, ne produira désormais plus que des modèles plus chers et la Logan qui est sa voiture low cost la plus vendue sur le marché Roumain.

Selon le site britannique spécialisé dans l’automobile « just-auto.com« , Renault a décidé que la troisième génération de Sandero serait produite exclusivement au Maroc, où d’autres modèles Dacia sont produits alors que la Sandero Stepway, plus chère continuera d’être construite à Mioveni.

La même source a relevé que c’est la première fois que Renault transfère la production complète d’un modèle de Mioveni vers ses usines marocaines de Tanger et Somaca.

Dacia a commencé à produire la Lodgy et la Dokker au Maroc en 2012, ainsi que la Logan berline avant de lancer, plus tard, la production des Sandero et Logan MCV à la fois au Maroc et en Roumanie.

L’usine roumaine continuera à produire les modèles Duster, qui représentent plus de 70% des ventes de la marque, ainsi que les Logans et la Sandero Stepway.

Article19.ma