Verdict. Le tribunal de première instance d’Essaouira a condamné, lundi, à la prison ferme cinq employés d’une agence bancaire pour détournement de fonds et abus de confiance.

Le chef de l’agence bancaire en question a écopé de 6 ans de prison, alors que les autres quatre employés, dont une femme, ont été condamnés à 5 ans de prison et au paiement chacun d’une adamende de 100.000 dirhams et de 50.000 dirhames pour l’employée mise en cause en plus de la restitution à la banque des sommes saisies.

Selon le site arabophone Hespress.com cette affaire a éclaté lorsqu’un client a demandé à récupérer les intérêts générés par son compte épargne ouvert auprès d’une agence bancaire à Essaouira, alors qu’il se trouvait à Meknès.

Les responsables de l’agence bancaire de Meknès, qui n’ont découvert aucune trace des intérêts en question sur son compte bancaire, ont informé l’administration générale de la banque qui a dépêché une commission d’enquête à Essaouira laquelle a relevé de nombreuses irrégularités.

En juin dernier, le représentant légal de la banque a déposé une plainte auprès du procureur du roi au tribunal de première instance de la ville d’Essaouira au sujet du détournement de plus de 340 millions de centimes des comptes des clients.

Article19.ma