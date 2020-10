Levée de boucliers en Égypte contre le célèbre chanteur marocain. Selon le site Youm7.com, Saad Lamjarred ne se produira pas au Caire comme prévu. L’annulation a eu lieu après une campagne houleuse sur les réseaux sociaux sous l’hashtag «Nous ne voulons pas de Lamjarred en Égypte».

Des activistes égyptiens se sont opposés à la visite de l’artiste marocain car il est toujours dans les filets de la justice française pour des histoires de « viol », disent-ils. « Son innocence n’est pas encore prouvée », ajoutent-t-ils.

Selon la même source, la jeune actrice égyptienne Mayan El-Sayed a rejoint la foule d’adversaires de Lamjarred pour dénoncer ce qu’elle a décrit comme « violeur ».

Sur son compte Instagram qui cumule des centaines de milliers de followers, Mayan a partagé une photo de Lamjarred avec une légende en caractères gras: « Violeur … coming soon ».

Face à cet imprévue campagne médiatique, l’artiste qui a des millions de fans dans le Monde arabe, notamment en Égypte n’a pas encore réagi, affirme-t-on.

We shouldn’t be supporting a rapist and giving him a platform in our country #مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر https://t.co/pKiJuEmi0f

— JD (@bentwallahi) October 12, 2020