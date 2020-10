C’est du domaine public. 100 toilettes « intelligentes » seront mises à la disposition du public dans les artères de la capitale économique au prix d’un dirham les 15 minutes d’occupation.

Selon le journal Al Massae, la valeur globale de cette transaction, qui a été remportée par une société espagnole, est estimée à quelque 5 milliards de centimes, après un appel d’offres auquel ont participé plusieurs entreprises.

Ce montant a été réparti en dirhams et en devises comme suit: 7.920.000 de dirhams et 3.898.560 euros alors que les offres de la deuxième et troisième entreprises moins-disantes ont atteint respectivement 60.638.400 dirhams et 58.458.096 dirham.

Le journal a indiqué que ces toilettes sophistiquées, dont le coût de réalisation s’élèvera à 50 millions d’euros l’unité, dispose d’un dispositif de nettoyage automatique.

La valeur financière de cette transaction comprend également le coût de formation des techniciens, qui seront en charge de l’entretien de ces toilettes publiques lors de leurs mises en services.

Al Massae rappelle que la SDL Casa-aménagement avait lancé, en 2018, un appel d’offres pour l’acquisition et l’installation de 100 toilettes publiques dans plusieurs zones de Casablanca.

Article19.ma