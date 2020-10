Une énième découverte. Le coronavirus à l’origine de la pandémie de Covid-19 peut survivre jusqu’à 28 jours sur des surfaces telles que des téléphones et billets de banque, dans un milieu frais et sombre, a révélé lundi une étude de l’Agence scientifique nationale australienne (CSIRO).

Les chercheurs du département de prévention des maladies au sein de l’Agence ont constaté que plus les températures sont chaudes et plus le taux de survie du coronavirus diminue.

A 20 degrés et sur des surfaces lisses, comme des écrans de téléphone, le SARS-CoV-2 est « extrêmement résistant ». Il peut ainsi survivre 28 jours sur du verre, de l’acier et des billets en polymère, précise l’étude, notant toutefois qu’à 30 degrés, ce taux de survie tombe à 7 jours et à 40 degrés, il n’est plus que de 24 heures.

+ Covid-19 est extrêmement résistant +

Sur des surfaces poreuses comme le coton, le virus a survécu moins longtemps, jusqu’à 14 jours à la température la plus basse et moins de 16 heures à la plus haute, fait savoir la CSIRO.

Trevor Drew, directeur du centre australien de prévention des maladies, a expliqué que cette étude a consisté à sécher, sur différents matériaux, des échantillons du virus avant de les tester avec une méthode « extrêmement délicate ». Elle a permis de trouver des traces de virus vivant capable d’infecter des cultures cellulaires.

Pour autant, « cela ne signifie pas que cette quantité de virus pourrait infecter quelqu’un », a-t-il souligné sur la chaîne publique ABC.

Selon la CSIRO, le virus se propagerait essentiellement dans l’air mais d’autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre son mode de transmission par les surfaces.

Article19.ma