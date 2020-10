Une école privée à Tanger a exigé 625.000 dirhams à un père pour l’inscription de sa fille en « grande section » prétextant qu’une nouvelle classe a été ouverte et « dédiée exclusivement » à la jeune élève.

« Comme les classes actuelles sont déjà remplies et que le protocole sanitaires arrêté par les autorités de tutelle contraint au respect strict de la distanciation sociale et de se conformer à une capacité d’accueil maximale par salle de classe, l’école est donc obligée d’ouvrir une nouvelle classe dédiée exclusivement à votre fille », souligne la lettre signée par le directeur de l’établissement scolaire et reçue par le père de la petite fille.

Et d’ajouter: « De ce fait, nous vous informons que nous avons d’ores et déjà procédé à l’embauche d’une nouvelle enseignante française et d’une nouvelle enseignante expérimentée de la langue arabe qui vont prendre leur fonction à partir de jeudi prochain ».

Pour l’école, comme le coût de cette nouvelle classe ne pourra pas être réparti entre plusieurs parents du fait qu’elle est dédiée exclusivement à cette élève, « les frais de scolarité annuels pour cette année scolaire seront de 625.000 dirhams, payables en une, trois ou 10 échéances ».

La lettre, qui a été largement échangée sur les réseaux sociaux, a suscité l’indignation des internautes.

Pour l’ancien ministre et ex-président de la chambre des représentants, l’istiqlalien Karim Ghellab, cette lettre est « le signe clair de l’état de laxisme dont souffre l’éducation dans notre pays ».

Dans un poste sur Facebook, Ghellab estime que « c’est là le résultat naturel de l’abandon par État de l’éducation en laissant le citoyen sans défense exposé à des animaux prédateurs qui exploitent commercialement l’amour des parents à leurs enfants et leur peur quant à leur avenir ».

