Le site de l’ONG, basée aux Etats-Unis, « Youth Journalism International » a publié un article d’un jeune journaliste marocain relevant la dimension internationale de l’élection présidentielle américaine et l’intérêt qu’elle suscite auprès des Marocains.

Voici, par ailleurs, la traduction intégrale de cet article:

« Comme dans tout autre pays, nous, au Maroc, sommes très attentifs à l’élection présidentielle aux États-Unis.

Nous regardons les sondages et cherchons à savoir vers qui penchent la plupart des Américains. Nous suivons l’actualité américaine, ses conventions politiques et les discours prononcés par l’actuel président, Donald Trump.

Vous pourriez penser que nous le faisons par curiosité, que nous faisons la même chose pour tous les autres pays, mais ce n’est absolument pas le cas. Certaines nations sont tout près de nous, mais nous ne montrons aucun intérêt à en savoir plus sur leur politique ou leur gouvernement.

La raison pour laquelle les Marocains cherchent à se tenir au courant de l’élection présidentielle américaine est double.

Premièrement, les États-Unis dominent les médias sociaux, donc même si on ne veut pas connaître ou ne pas se soucier de la politique américaine, on en entendra toujours parler dans les médias ou entendre les gens en parler.

Chaque fois qu’il y a une réunion familiale, mes tantes et mes oncles parlent de politique et pas seulement de politique marocaine. Ils parlent de la politique américaine, essayant de préfigurer les événements à venir et de prédire ou de spéculer sur le parti gagnant et sur la manière dont sa politique affecterait le monde.

La deuxième raison, c’est l’influence américaine sur le reste du monde. L’Amérique est profondément impliquée dans la politique mondiale, et chaque président américain apporte des politiques différentes qui pourraient influencer le monde et les États-Unis de manière négative ou positive.

Alors que certains présidents semblent être des super-héros aux yeux des citoyens américains pour les réalisations qu’ils ont accomplies pour les États-Unis, aux yeux de ceux qui se trouvent en dehors des États-Unis, ils peuvent ressembler à des monstres parce que leurs politiques ont gravement endommagé ces autres pays et peuples.

La rivalité entre républicains et démocrates aux États-Unis augmente chaque jour et les Américains parlent constamment de l’importance du vote. Trump et son rival Joe Biden promettent un avenir radieux aux États-Unis, promettant de redonner vie au rêve américain.

Mais en même temps, le monde entier regarde.

Les élections américaines ne sont plus une affaire américaine, mais plutôt un événement international et un point de transition pour le monde entier.

Le gouvernement américain au fil des ans a prouvé son rôle central dans la politique mondiale et les relations internationales et a gagné une place où ses opinions et ses politiques comptent et exercent une influence sur la paix et la stabilité mondiales.

Alors avant de décider de donner votre vote à l’un ou à l’autre, élargissez votre horizon et réfléchissez à la manière dont leurs politiques affecteraient les peuples dans d’autres pays.

L’intervention des États-Unis dans les guerres civiles au Moyen-Orient, en Asie et en Europe de l’Est a eu un impact énorme sur l’avenir de nombreux pays et sur la stabilité – ou l’instabilité – de nombreuses sociétés.

Avant de choisir un candidat, considérez le privilège que votre pays a d’être politiquement dominant. Développez votre vision et voyez comment votre président contribuerait à la paix, à l’égalité et à la stabilité du monde.

Américains, utilisez votre vote à bon escient ».

Article19.ma