Esper, dont les différends avec le président ont alimenté les spéculations cet été selon lesquelles il pourrait devenir le dernier haut responsable à être renvoyé ou à présenter sa démission, a rencontré des dirigeants à Malte, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, appelant à une réponse unifiée à l’expansion de la Russie et de la Chine à travers la Région .

Insight. Le secrétaire à la Défense, Mark T. Esper, a achevé une tournée dans les pays du pourtour méditerranéen au cours du week-end, maintenant un profil bas en tentant de garder à l’écart le Pentagone des divisions politiques électorales et de faire progresser les priorités du ministère de la Défense malgré les désaccords avec le président Trump.

Cela contrastait énormément avec un voyage au même moment à travers la Méditerranée du secrétaire d’État Mike Pompeo, qui a donné plusieurs interviews télévisées lors de ses visites en Grèce, en Italie et en Croatie alors que ses collaborateurs tweetaient ses activités en temps quasi réel. Le haut diplomate a joué un rôle inhabituel en faisant campagne publiquement pour le président.

Au cours de sa tournée de cinq jours, Esper a fait peu de déclarations publiques et n’a répondu à aucune question des journalistes. Les responsables ont demandé aux journalistes voyageant avec lui de s’abstenir de publier les informations de trois escales sur quatre jusqu’à ce que le chef du Pentagone ait entamé la destination suivante, une démarche inhabituelle lorsqu’un secrétaire à la Défense ne se rend pas dans une zone de guerre.

Au cours de l’une de ces occasions, un conseiller a tenté d’empêcher un journaliste de l’Associated Press de poser une question politiquement sensible, à laquelle Esper a ensuite refusé de répondre. Une autre fois c’était une interview avec la juge Jeanine de Fox News.

La tension entre les deux hommes a éclaté en juin, lorsque le chef de la défense a publiquement exprimé son opposition à Trump d’envoyer des troupes pour réprimer les manifestations à travers le pays contre le racisme et la brutalité policière.

La faible visibilité d’Esper semble faire partie de sa tentative parfois infructueuse de protéger l’armée en période électorale hyper-partisane et d’empêcher de nuire davantage à ses propres liens avec le commandant en chef.

+ La stratégie du Pentagone conçue pour rendre l’armée américaine plus compétitive et plus efficace +

Le Pentagone a également réduit la fréquence de ses briefings. En juillet, Esper a publié une note pour empêcher les responsables de parler aux médias.

Au cours de sa tournée de la semaine dernière, les seules déclarations publiques d’Esper ont été un discours dans un cimetière de Carthage, en Tunisie, et des plaisanteries faites lors de réunions avec des responsables locaux. Après que Trump ait été testé positif au nouveau coronavirus, le staff d’Esper a publié un tweet souhaitant bonne chance au président, mais a refusé de faire davantage de commentaires aux journalistes voyageant avec lui.

Jonathan Hoffman, un porte-parole d’Esper, a déclaré que le chef du Pentagone se concentrait sur la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone conçue pour rendre l’armée américaine plus compétitive et plus efficace.

« Quoi qu’il en soit, le secrétaire continue de prononcer des discours publics, de rencontrer des dirigeants étrangers, de diriger des assemblées publiques et des réunions avec des groupes de réflexion et de l’industrie, de dialoguer avec les membres du Congrès et est très actif sur les médias sociaux », a ajouté Hoffman.

James Carafano, spécialiste de la défense et de la politique étrangère à la Heritage Foundation, a indiqué que le rôle d’Esper, un ancien officier de l’armée, membre du Congrès et un lobbyiste de l’industrie de la défense, était forcément différent de celui de Pompeo, un ancien législateur républicain largement considéré comme pouvant être un futur candidat potentiel à des fonctions électives plus importantes.

Carafano a expliqué que le fait que les questions de défense n’aient pas fait l’objet de débats importants pendant la campagne offrait à Esper une opportunité. « C’est le moment idéal pour être ministre au milieu d’une élection houleuse lorsque vos problèmes ne sont pas au centre des préoccupations, car vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre travail », a-t-il estimé.