L’Agence marocaine de presse (MAP) vient de lancer sur Internet sa radio d’information en continu, RIM Radio, qui propose à la fois un flux live et des capsules audio à la demande.

Diffusée en langue arabe sur un site web moderne et ergonomique « www.rimradio.ma« , cette webradio permet d’écouter en live des journaux radiophoniques, des émissions et des reportages préenregistrés (podcasts) en streaming et téléchargeables.

Des revues de presse, des chroniques et des lettres préparées par les différents pôles régionaux et internationaux de la MAP sont d’autres contenus offerts par RIM Radio, qui est aussi disponible sur les applications mobiles fonctionnant sur les smartphones et tablettes équipées d’iOS ou d’Android.

Ces applications offrent les mêmes fonctionnalités que le site web et permettent un accès rapide au live et aux podcasts à partir de la page d’accueil ainsi que la réception des notifications par rubrique.

Les JR et les émissions sont ponctués de pauses musicales, tirées du riche répertoire de la chanson marocaine moderne.

RIM Radio, qui reflète l’image de marque de la MAP en tant qu’agence 2.0, vise à instaurer des habitudes d’écoute auprès de l’audience avec une offre d’information radiophonique riche et variée.

Article19.ma