Une vidéo qui a provoqué colère et indignation sur les réseaux sociaux. Lors du défilé de lingerie, vendredi dernier, de la marque « Savage x Fenty » de Rihanna, la chanson qui a rythmé l’évènement, a été « mixée » avec des hadiths islamiques.

Ces hadiths, un style de communication orale qui remonte au temps du prophète Mohammed, évoquent notamment « la fin des temps » et « le jour du jugement »…

Considérés comme « un blasphème » envers l’Islam, le défilé qui a été diffusé sur Amazon Prime, a suscité la protestation de milliers d’internautes, exigeant des excuses de la part de la pop-star, a rapporté l’Obs.

« Un hadith est le mot/conseil que notre prophète Mohammed a prononcé et donné aux gens pour les éduquer. Il est très irrespectueux de l’utiliser dans une vidéo et encore plus dans un spectacle de lingerie », a twitté un détracteur.

rihanna is responsible for this even if she didn’t choose the music. she hired her team and she must’ve heard the songs beforehand and just because she’s rihanna doesn’t give her a free pass to disrespect a religion pic.twitter.com/V2oZErQhOg

— Maria (@selenarules6) October 4, 2020