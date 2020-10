Face aux appels à l’application de la peine de mort pour le tueur du petit Adnan récemmment à Tanger, la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Amina Bouayach, a tenu à relever le caractère « anticonstituel » de ce châtiment qui ne constitue, selon elle, ‘ni une mesure dissuasive, ni une solution aux problèmes des agressions sexuelles et des viols ».

Dans un article sur le site officiel du CNDH, Bouayach a relevé que l’article 22 de la Constitution ne laisse à ce propos aucune place au doute en soulignant : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique ».

Et d’ajouter : « La peine de mort n’est pas seulement anticonstitutionnelle parce qu’elle porte atteinte au droit sacré à la vie, mais aussi parce que ce châtiment conduit à la brtalisation de la société, assurant qu’il n’est pas étonnant que les citoyens des sociétés dans lesquelles cette peine est appliquée, et où donc l’État lui-même ne respecte pas le droit à la vie, sont moins enclins à respecter ce droit et que ces sociétés connaissent des crimes des plus horribles. Car, la peine de mort n’a aucun effet dissuasif, mais au contraire, elle alimente le cycle de la violence au sein des sociétés, qui adoptent la logique de la vengeance comme cadre juridique. »

+ Cela ne résoudra en aucun cas le problème du viol et des abus sexuels sur les enfants au Maroc +

Bouayach a estimé que pour éviter la récidive, il s’agit en plus des poursuites judiciaires, et non pas l’exécution du criminel, d’améliorer les aptitudes techniques et scientifiques de la police afin qu’elle soit en mesure d’élucider le plus grand nombre de crimes et adopter des programmes de réinsertion sociale et de soutien psychologique pour éviter autant que possible les récidives.

Elle a réitéré la position du CNDH en faveur de l’abolition de la peine capitale, d’autant que les erreurs judiciaires existent y compris dans les systèmes judiciaires les plus avancés, l’erreur étant de la nature des êtres humains, soulignant l’urgence d’abolir la peine de mort, car la justice doit se protéger des erreurs irréparables.

En réponse à ceux qui réclamaient la peine de mort pour le violeur et le meurtrier de l’enfant Adnan, Bouayach a affirmé: « Même si nous supposons que la peine de mort ait été appliquée, bien qu’elle ne soit pas dissuasive, soit inefficace et préjudiciable pour la société, cela ne résoudra en aucun cas le problème du viol et des abus sexuels sur les enfants au Maroc, car les dispositions légales pertinentes restent ambiguës, confuses et non préventives, en plus du fait que la loi n’est pas appliquée de manière fondée et méthodique ».

Article19.ma