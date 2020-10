Préparatifs. Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a indiqué qu’il a tenu à respecter les statuts et le règlement du parti en réunissant le Conseil national du parti malgré le contexte difficile, annonçant la tenue d’un congrès extraordinaire avec à l’ordre du jour la prorogation des mandats de toutes les instances du parti jusqu’après les élections.

Akhannouch, dont les propos ont été relayés par Hespress, a souligné, samedi, lors de la session ordinaire du Conseil national du RNI, que le parti compte poursuivre le parachèvement du projet qu’il a entamé il y a quatre ans, indiquant que le congrès extraordinaire se tiendra conformément aux dispositions des statuts prévus dans l’article 33-3 par visioconférence comme l’autorise l’article 7 du règlement interne du parti.

Le président du parti de la colombe a souligné que « la situation épidémiologique actuelle ne permet pas l’organisation d’un congrès nationale ordinaire issu de congrès régionaux », relevant que « la date du congrès ordinaire coïncide la période des différentes élections prévues en 2021 ».

+ Redoubler d’efforts et intensifier la mobilisation +

Akhannouch a, par ailleurs, appelé les membres du parti à garder leur enthousiasme, leur espoir et leur confiance, en ce sens que le RNI est « l’alternative pour la prochaine étape », soulignant la nécessité de « redoubler d’efforts, d’intensifier la mobilisation et la vitesse finale, car chacun de nous est tenu de jouer son rôle à partir de sa position au sein du parti ».

Il a indiqué que les résultats auxquels aspire le parti nécessitent de changer les méthodes traditionnelles d’action et de travail selon une méthodologie qui détermine de manière précise les responsabilités et la répartition des tâches.

Le président du RNI a estimé que « la victoire dans les élections ne pourra être réalisée qu’avec des objectifs bien étudiés et des indicateurs clairs pouvant être évalués et suivis, et c’est ce dont dispose clairement le parti ».

Concernant le travail des ministres RNIstes, il a fait savoir que ces derniers sont déterminés à continuer d’oeuvrer pour le bien du pays, relevant qu’ils sont à la tête de départements difficiles, à savoir la finance, l’industrie, le commerce, l’agriculture, le tourisme et la jeunesse, des départements qui touchent directement la vie des Marocains.

Concernant la généralisation de la couverture sociale à laquelle a appelée le roi et que le gouvernement a inscrit dans le projet de loi de finances, le président du RNI a exhorté les parlementaires de son parti à soutenir cette initiative.

Article19.ma